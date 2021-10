BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala „Tanjug Reflektor“ bila je glumica Iva Štrljić koja je govorila o seriji „Igra sudbine“ i šta joj profesionalno znači i šta očekuje da će joj doneti uloga modne kreatorke Dijane Erski.

Štrljić je ocenila da je „Igra sudbine“ „zaista obožavana serija“ sa kojom gledaoci osećaju veliku povezanost i kod kojih postoji „jedan neizdrž šta će se dogoditi u sledećoj epizodi“.

„Ljubav publike koju smo osetili je nešto nemerljivo sa bilo čim do sada što se meni dogodilo. Igrala sam u mnogim serijama, ali baš da ljudi imaju potrebu da me zagrle to je nešto što se ne dešava često“, istakla je Štrljić.

Dijana Erski je „izuzetno zahtevan lik“, a Štrljić je rekla da ju je „učinila još komplikovanijom“ nego što je bilo predviđeno scenarijom Žarka Jokanovića.

„Meni niko nije rekao da se smejem. Ja sam iz onoga što sam pročitala (u scenariju) zaključila da je to žena koja ne mari preterao za druge ljude, puna je samopouzdanja, strašno voli sebe, koju ne možete da iznervirate, pa mi je bilo interesantno da joj dodam detalj – taj gromoglasni smeh. To se ljudima jako dopada“, ocenila je glumica.

Štrljić je Dijanu obogatila i ponavljanjem pozdrava „dobar dančić“ i „doviđence“, nošenjem jedne rukavice, a ističe da joj je bilo najmanje teško da joj pokloni svoj temperament, dok bi rado od svog lika zauzvrat uzela „samopouzdanje i samozaljubljenost“.

Prema njenim rečima, igranje Dijane Erski joj je donelo radost koja joj je bila „baš u tom trenutku u životu neophodna“.

„Nekom kosmičkom magijom, čudom nekim neobičnim, dogodilo se kad je najpotrebnije da to i dobijem. I na tome sam beskrajno zahvalna. Profesionalno mi je donela potvrdu publike. Uspela sam da Dijanu svi zavole i vežu se za nju. Svašta kaže, često stvari koje nisu pristojne, ni na mestu. Ali ako neko šarmantno izgovara i takvu rečenicu, šarm pobeđuje sve. A ona jeste šarmantno odigrana“, ocenila je Štrljić.

Glumica je ispričala da su je nedavno neke devojčice u dva navrata zaustavile na ulici i zamolile za zagrljiaj, što pokazuje „moć onoga dobrog što uradite“, kada „uletite dobrom ulogom u srca svih koji vas gledaju“.

Upitana kakvi su joj planovi i očekivanja pored serije „Igra sudbine“, Štrljić je rekla da veruje da je pravda nepobediva i da smatra da je nakon ovakve uloge zaslužila da dobije „nešto isto tako veliko, ako ne i veće“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.