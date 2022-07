„Summer3p festival“ biće održan od 22. do 24.jula u blizini Subotice

Jubilarni 20. “Summer3p festival” biće održan pod sloganom “20 Years of Being Different” od 22. do 24. jula na novoj lokaciji bivšeg vojnog kompleksa “Petar Drapšin” (Druga kasarna) na Segedinskom putu između Subotice i Palića, saopštili su organizatori.

Kako su najavili iz direkcije, sadržajan program će biti u skladu sa proslavom dve decenije postojanja.

(Tanjug)

