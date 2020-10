Susret sa ekipom filma “Moj jutarnji smeh” 27. oktobra u DKC

BEOGRAD – Nakon filma “Otac” Srdana Golubovića, u utorak, 27. oktobra, i ostvarenje “Moj jutarnji smeh” Marka Đorđevića takođe će imati specijalnu projekciju uz prisustvo reditelja i glavnih glumaca, uz razgovor sa publikom, naravno u Dvorani kulturnog centra Beograd (DKC).

Serija filmskih susreta publike i autora domaćih filmova je tako započeta prošlog petka (16.10.) u ovoj dvorani, kao novi vid komunikacije i zbližavanja ekipe sa obe strane ekrana, one koji stvaraju i one koji to delo gledaju i proučavaju.

Priča o zakasnelom odrastanju junaka Dejana iz dela “Moj jutarnji smeh” zapravo je neobičan eksperimentalni film, možda ne za svakoga, koji govori o jednoj generaciji “pod staklenim zvonom“ čiji su roditelji pokušavali da sačuvaju decu od surove realnosti.

Sada, kada su roditelji izgubili dostojanstvo i snagu, njihova deca, već odrasli ljudi, konačno moraju da preuzmu odgovornost i suoče se sa životom.

Briljantnu ulogu u psihološkoj drami je ostvario glavni glumac u filmu Filip Đurić, a uz njega je blistala Ivana Vuković.

Oboje su nedavno osvojili nagrade na festivalu “Filmski susreti” u Nišu, za najbolja glumačka ostvarenja, posebno je Đurić sve zasenio sa glavnom nagradom Gran Prix “Naisa”.

Upravo ovakav talenat je istisnuo dobar deo ekipe u TV seriji “Grupa” (RTS 1), gde je Đurić bio retko izvanredno dočaran negativac.

“Moj jutarnjni smeh” kao mali nezavisni autorski film značajan je i što je to poslednja uloga na filmu preminulog Nebojše Glogovca.

Film je osvojio Gran Pri na Festivalu autorskog filma 2019. i više puta je napunio salu DKC-a.

Zbog mera socijalnog distanciranja ovoga puta kapacitet sale je ograničen na 90 gledalaca.

(Tanjug)

