Tamara Dragićević: Dobro je da se rade predstave kao što je „REVOLT“

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je glumica Tamara Dragićević koja je govorila o svojoj ulozi u predstavi „Revolt“ beogradskog Ateljea 212.

Dragićević je rekla da je tema predstave „Revolt“ položaj žene u društvu, ali je kvalitet teksta Tene Štivičić što se bavi i položajem muškarca nasparam žene i feminizma.

„Da li smo feministi? Ko je feminista? Da li to postoji? Gde smo došli, gde smo pogrešili?“, navela je glumica.

Prema njenim rečima, tekst nije klasičan dramski komad, prvi čin je muško-ženska duo scena, uz akcenat na „ženama, šta žele i šta bi bilo kad bi se uloge zamenile“.

Dragićević je primetila i da se rediteljka Jovana Tomić poigravala sa tekstom i danas aktuelnom temom feminizma i ženskih prava.

Reakcije posetilaca su smeh, dodala je Dragićević, jer u predstavi prepoznaju nešto što je „možda neprirodno, čudno i postaje duhovito“, premda glumci igraju ozbiljno i ne igraju komediju.

Pored predstave „Revolt“, ženskim pitanjima se na svoj način bave i „Deca“ u Narodnom pozorištu i „Vatre“ u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a Dragićević je istakla da voli što se rade te predstave.

„Muškarac više ne ide u lov i donosi hranu kući, a žena će to raspremiti i čuvaće decu. Same sebi smo natovarile da pođednako radimo, da gajimo decu i budemo lepe, uspešne poslovne žene, a kuće čiste i uredne. Za to sam da žena kaže, ako ne želim da kuvam svaki dan – zašto je to problem?“, navela ja glumica.

Dragićević je navela i „Revolt“ kao primer predstave koja se sa takvim temama „sa lepom merom poigrava“.

Upitana kao vidi budućnost pozorišta u vreme tehnološke revolucije, Dragićević je rekla da je „sve više sigurna da će preživeti i tek da zaživi“.

„Pozorište je, i potraba ljudi za istinom i poistovećivanjem, saznanjem i otkrivanjem lepote igre… je sve veća potrba ljudi“, navela je glumica, dodavši da bi ipak bil odobro da posetioci dvačasa budu bez telefona.

„Čini mi se da se vraćaju mladi, da je moderno ićii u pozorište i da je želja i potreba“, primetila je Dragićević.

U JDP-u Dragićević sprema predstavu „Razvojni put Bore Šnajdera“ po tekstu Aleksandra Popovića i u režiji Egon Savina, za premijeru u martu.

Prema njenim rečima, nije nimalo lako raditi predstavu po tekstu Popovića

jer postoje izrazi i način govora koji su izašli iz upotrebe.

„Ako neko ume da postavi Acine komade to je Savin“, rekla je Dragićević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.