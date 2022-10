Tomić: Sa Grlićem prpremam film po Krležinom delu

BEOGRAD – Hrvatski književnik Ante Tomić, uoči 69. Beogradskog sajma knjiga bio je večeras gost izdavačke kuće “Laguna” u kafeteriji Bukmarker knjižare Delfi SKC u Beogradu.

O autorovim knjigama „Što je muškarac bez brkova“, „Čudo u Poskokovoj Dragi“ i „Pogledaj što je mačka donijela“, pored pisca, govorili su i reditelj, scenarista i književnik Goran Marković, kao i prevodilac Marko Despot.

U publici su bili gosti takođe hrvatski pisac i novinar Boris Dežulović i glumački bračni par Uliks Fehmiu i Snežana Bogdanović.

Kako navode iz Lagune, knjige Ante Tomića obiluju komičnim situacijama, duhovitim dijalozima i živopisnim likovima, zbog kojih se čitaju bez prekida uz gromoglasan smeh.

Moderatorka razgovora bila je Iva Burazor ispred kuće „Laguna“ i navela je da je autor pođednako pisac i novinar.

„Pisanje je meni uvek isto za novine i romane, ne pravim puno razliku. Jedino za novine pišem o stvarnosti i kad se umorim od toga, onda se prebacim na fikciju i stvaram prozu. Mada iskreno i kao novinar mešam fikciju i realnost, one mi se često prepliću“, kaže Tomić.

On je duhovito naveo da je „višestruko nenagrađivan pisac“ i to je tako prihvatio, te smatra da ga izgleda žiri i književni kritičari ne vole mnogo.

Tako mu se desilo da ga je nedavno tužio jedan hrvatski političar što je napisao neki tekst koji je potresao njegovu majku, a onda mu je Ante odgovorio da je bolje da taj majci ne kupuje novine „Jutarnji list“ za koji on redovno piše.

„Ipak pišem za inteligentnog čitaoca i ne mogu se obraćati nekom manje pametnom koji neće shvatiti razliku između fikcije i stvarnosti. Lično znam koliko je istina precenjena, jer radim u novinama“, smatra hrvatski pisac, scenarista, kolumnista.

U priču se uključio Goran Marković i rekao za Tomića da je on takav pisac da on nikad ne bi mogao da bude takav autor, što mu se dešavalo i sa mnogim režiserima čije filmove obožava i gleda iznova, ali je i svestan da takve projekte ne bi mogao da snima.

„Ante ima tu posebnu osobinu i veštinu koja je meni apsolutno nedokučiva, a to je da spaja sjajnu književnost i odlične filmove kao scenarista. To je danas toliko retko jer obično jedno isključuje drugo, ne može se biti odličan pisac i filmski stvaralac. A on tu stvara pravu alhemiju“, rekao je Marković.

On smatra da Tomić ima dva važna segmenta u stvaralaštvu, a to su priča i dijalog koji su mu nenadmašni, te fabulu uvek može da iskoristi za film, knjigu ili članak.

Po knjizi „Što je muškarac bez brkova“ (2000) stanovnicima malog Smiljeva, sedam kilometara podno Poskokove Drage, 2005. godine snimljen je i film reditelja Hrvoja Hribara.

Tomić se priseća da su ga pomalo kritikovali da je u tom romanu, koji je adaptiran i za pozorište, bio previše blag prema nekim negativnim oštrim likovima iz krša, a to mu nije bila namera.

„Taj roman sam pisao tokom 90-ih godina, i mislio sam da je nacionalizam neka pojava koja će brzo proći, ali ona na žalost i dalje postoji i nakon 30 godina, sve je još gore danas. I dalje su mnoge budale u tome“, smatra Tomić.

Ante Tomić (52), rodom iz Splita, studije filozofije i sociologije završio je na Filozofskom fakultetu u Zadru.

Objavio je još poznati roman „Ništa nas ne smije iznenaditi“ (2003) adaptiran za pozorište i kasnije je snimljen film „Karaula“ (2006) u režiji Rajka Grlića, gde je briljirao Sergej Trifunović.

„Mislim da je „Karaula“ bolji film nego moj roman, tako je ispalo. Ne smeta mi inače kada mi u filmu reditelji nešto promene, možda oni uvide bolje od mene da su neke scene višak. Puštam reditelje da snime svoje autorsko delo“, otkrio je svoje stavove književnik i filmski scenarista koji će na Sajmu knjiga u subotu potpisivati svoje knjige na štandu „Lagune“.

Ipak, za njega je pisanje romana velika muka, te tvrdi da je veoma lenj, i u tom teškom procesu ne oseća se uvek prijatno.

„Divim se mom prijatelju i kolegi Miljenku Jergoviću, on je u stanju pisati devet sati dnevno svaki dan, obožava da stvara knjige. Izgleda da ja uopšte nisam takav te mi se čini da sam u tom pogledu malo nesrećan kao pisac“, izazvao je Tomić smeh publike na ovu opasku.

Gorana Markovića je zanimalo da li Ante ima već ceo roman u svojoj glavi sa sve likovima pre nego što krene da piše.

Hrvatski kolega je na to odgovorio da ih nema puno u glavi zacrtano, a da neki junaci žive u njegovom umu, i što je bliži kraju, oni su mu sve više prisutni i pušta likove da ga sami vode.

Trudi se da često piše samo srećan kraj, tako vidi svet u književnosti i prihvatiio je savet srpskog režisera i scenariste Srđana Karanovića da u pisanju neobične stvari treba prikazati običnim, a one obične na neobičan način.

Govoreći o hit romanu „Čudo Poskokovoj Dragi“, Tomić je otkrio da je bio inspirisan holivudskim klasikom „Sedam nevesti za sedmoricu braće“ (1954) Stenlija Donena, ali i ostvarenjima evropske kinematografije, prvenstveno češke komedije, ali i delima dramskih pisaca Dušana Kovacevića i Abdulaha Sidrana.

„Iz puno sastojaka u supi tako se dobija neki novi okvir. Napisali smo dosta dobar scenario za film po tom romanu Grlić i ja, ali eto nismo ga snimili, sumnjam i da hoćemo ikad, bio bi preskup. Zati smo i snimali „Ustav Republike Hrvatske“ sa manje glumaca, skromniji film, u enterijerima iako bismo hteli da imamo barem 20 junaka“, otkrio je Tomić o filmu u kome je 2016.godine briljirao naš Nebojša Glogovac u maestralnoj ulozi profesora tranvestita.

Goran Marković je ocenio da je čitav pejzaž bivše Jugoslavije jako dobar materijal i plodno tle za inspiraciju, tako da je i njegova generacija reditelja na Praškoj filmskoj školi FAMU uvek tražila da ekranizuje neke bizarne i čudne likove SFRJ koji su zahvalni za kreativnost na velikom platnu.

Za sam kraj, Tomić je otkrio da sprema novi film sa Rajkom Grlićem, radnog naziva „Svemu dođe kraj“ prema romanu „Na rubu pameti“ (1930) Miroslava Krleže

Do sada su u prvoj fazi stvaranja napisali sedam verzija scenarija, ali nisu se na tome zaustavili.

„Kasnije smo završili čak 11 verzija, i time smo se prilično odmakli od Krleže, tako da će film biti prema motivima tog romana. Trebalo je da snimamo ponovo sa Nebojšem Glogovcem, on nam je čak dosta pomogao. Nebojša se toliko predano zainteresovao za film da nam je pronasao dramatizaciju tog Krležinog romana u njegovom matičnom pozorištu JDP, jer je tamo ranije igrana predstava. Ali eto, strašan, zaista strašan udarac je za sve nas bila tako iznenadna i prerana smrt Nebojše Glogovca“, tužno je zaključio večeras Ante Tomić u druženju sa čitaocima u Beogradu.

