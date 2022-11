Tri nagrade za film „Sveta Petka – Krst u pustinji“

BEOGRAD – Na upravo završenom međunarodnom filmskom festivalu posvećenom pravoslavnom filmu ByzanFest u Melburnu, film „Sveta Petka – Krst u pustinji“ osvojio je tri glavne nagrade: za najbolju fotografiju, za najbolju režiju i za nabolji film.

Film reditelja Hadži- Aleksandra Đurovića je otvorio ovogodišnji festival, a zbog velikog interesovanja imao je čak dve rasprodate projekcije.

Na istom festivalu prikazani su i filmovi iz Australije, Sjedinjenih Američkih Država, Finske, Severne Makedonije, Bugarske, Grčke.

Film predstavlja posebno bioskopsko iskustvo slike i zvuka, koje prati život pobožne mlade Paraskeve, gde upoznajemo njen put od obične devojke do trenutka kada postaje svetiteljka.

Glavne uloge su poverene Mileni Predić, Milici Stefanović, Filipu Hajdukoviću, Jadranki Selec, Branislavu Tomaševića, Danielu Siču, Andreju Šepetkovskom i Mladenu Sovilju kao i nekolicini jordanskih glumaca.

Film „Sveta Petka – Krst u pustinji“, koji je do sada pogledalo više od 80.000 gledalaca, nastavlja svoj festivalski život i bioskopsku distribuciju, a publika ga od 13. do 17. novembra može pogledati u Švedskoj, a od 18. do 20. novembra u Parizu.

(Tanjug)

