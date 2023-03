Varijanta gena koja povećava rizik od raka dojke i jajnika potiče sa Orknija

EDINBURG – Varijanta gena za koju se zna da povećava rizik od raka dojke i jajnika identifikovana je kod ljudi koji imaju poreklo sa Orknijskih ostrva u Škotskoj, pokazuju rezultati nove studije.

Nova naučna studija sugeriše da jedna od 100 osoba sa bakom i dedom sa tih ostrva ima specifičnu mutaciju gena BRCA1, objavio je Bi-Bi-Si (BBC).

Studija je takođe otkrila da se je većina njih imala porodično poreklo na ostrvu Vestrej.

Veruje se da je to prvi put da je geografska veza sa precima ove vrste napravljena u Velikoj Britaniji.

Istraživači su takođe otkrili specifičnu varijantu Orkni gena u manjem broju prilikom genetskog testiranja širom UK, pa čak i u SAD.

Prethodna istraživanja su otkrila da žene određene etničke pripadnosti, kao što su Jevreji Aškenazi, takođe imaju visoku stopu specifične varijante BRCA gena.

Širom Ujedinjenog Kraljevstva, oko 1 od 1.000 ljudi ima mutaciju BRCA1, zbog čega žene mogu biti izložene većem riziku od raka jajnika i dojke.

BRCA gene imaju sve osobe, i muškarci i žene, ali kada se greška dogodi na jednom genu to može dovesti do oštećenja DNK, kao i do toga da ćelije postanu kancerogene.

Ljudi sa genetskom varijantom imaju 50 odsto šanse da je prenesu na svoju decu.

Svest o mutiranom genu podignuta je pre deceniju kada je holivudska glumica Anđelina Džoli podvrgnuta dvostrukoj mastektomiji nakon što je otkrila da ima BRCA1 varijantu.

Rečeno je da je operacija smanjila njene šanse da dobije rak dojke sa 87 odsto na pet odsto.

(Tanjug)

