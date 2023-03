Velika Britanija: Karte za Evroviziju puštene u prodaju, interesovanje veliko

LIVERPUL – Karte za muzički festival Evrovizija, koji će ove godine biti održan u Liverpulu, u Velikoj Britaniji, puštene su u prodaju, a fanovi će moći da prisustvuju na ukupno devet festivalskih dešavanja, uključujući i veliko finale 13. maja.

Cene karata počinju sa 30 britanskih funti (33,7 evra), a najskuplje koštaju 380 funti (427,3 evra), prenosi sajt Skaj Njuz.

Na svakom od devet dešavanja će moći da učestvuje maksimalno 6.000 ljudi zbog smanjenog kapaciteta konferencijskog centra AC C Liverpul, gde će biti održan festival.

AC C Liverpul, koji u uobičajenim uslovima prima 11.000 ljudi, bio je prinuđen da smanji kapacitet zbog proširene scene i zahteva produkcije Evrovizije.

Ukupno 3.000 karata je izdvojena za državljane Ukrajine koje žive u Velikoj Britaniji na osnovu vize.

Ljubitelji Evrovizije koji ne uspeju da dođu do karata ne moraju da očajavaju, jer je za njih predviđena evrovizijska fan zona u oblasti Pjer Hed, koja može da primi do 25.000 ljudi.

Srećni vlasnici karata za Evroviziju će možda imati problem da nađu smeštaj u Liverpulu, jer je veliki deo smeštajnih kapaciteta rezervisan još od trenutka kada je saopšteno da će ovaj grad biti domaćin Evrovizije.

(Tanjug)

