Vim Vandekejbus: BITEF gleda u budučnost i prošlost

BEOGRAD – Poznati belgijski koreograf, pozorišni i filmski reditelj Vim Vandekejbus večeras će na sceni JDP-a svojom predstavom “Tragovi” kompanije “Ultima vez” iz Brisela svečano otvoriti glavni takmičarski program BITEF festivala, a specijalno za Tanjug ističe da je njegovo scensko delo prava „uznemirujuća i zastrašujuća bajka“.

Publika će tako na sceni „Ljuba Tadić“ Jugoslovenskog dramskog pozorišta, osim večeras, i u četvrtak gledati jednu predstavu, usko povezanu sa jednom od glavnih tematskih linija Bitefa, čije je težište na ekološkim temama, ali i akutnim klimatskim problemima danas.

“Veoma sam srećan što sam se vratio na Bitef, jer je ovo festival gde se pozorište tretira veoma ozbiljno, ima toliko pratećeg programa, priča se stalno o pozorištu, a mnogi festivali u svetu postoje tek da bi zabavili publiku. BITEF svakako nije takav, jer on gleda u budućnost i kroz prošlost“, rekao je on i dodao da je veoma počastvovan što njegova predstava „Tragovi“ otvara 54. i 55. izdanje.

„Zadovoljan sam što dolazim sa projektom koji ne predstavlja neki šou u moralu, jer je ipak zabavno, a mogla je biti drama o osveti medveda koji napadaju ljude i ubijaju ih, jer oni uništavaju šumu”,rekao je on.

Dodaje da predstava „Tragovi” u samom početku nastajanja nije bila toliko fokusirana na temu o klimatskim promenama ili sam ekološki problem, već je kao osnova bila priča o divljini u Rumuniji, a čak je trebalo da se bavi političkom pozadinom post-perioda Čaušeska, da se prikaže kako je rumunskom narodu nakon diktature.

Scensko delo “Tragovi” predstavlja energičnu, duhovitu i uzbudljivu koreografiju slavnog autora sa elementima govornog teatra i višeslojnim dramaturškim rešenjima, koja počinje scenom narušavanja prirodne ravnoteže, a završava se komičnom, ali pretećom scenom „osvete prirode“.

Glavni fokus u njegovim radovima je nepomirljivi konflikt između tela i uma, osećanja i intelekta, muškarca i žene, prirode i kulture, čoveka i životinje, grupe i pojedinca, iluzije i realnosti.

On podseća da je Kralj džungle uvek lav u svim pričama, basnama i bajkama, lisica, tiger, ptica koja najavljuje smrt, svi imaju svoje karaktere već određene, a njemu je zanimljvio da vidi ljudsku reakciju i emociju na hijerarhiju u životinjskom svetu.

“Zaboravljamo da mi jesmo na neki način životinje, samo što su ljudi najslabije životinje od svih. Ako dođe do snažnih klimatskih promena, mi ćemo sigurno prvi nestati”, siguran je ovaj scenarista, koreograf, reditelj, čak i glumac.

On kaže da je bio veoma zauzet tokom pandemije, a „Tragovi“ su završeni početkom 2019. godine, odigrali su je 18 puta, i onda se desila pandemije kovida 19 i morali su preko noći da prestanu da je izvode.

„Bilo je veoma čudno, ali nastavili smo da radimo na novoj predstavi, bilo mi je žao da zbog pandemije barem ne probamo, spremamo nešto novo. Onda sam u Londonu radio jedan pozorišni projekat, koji se nije izvodio uživo pred publikom, već je snimljen za striming, onlajn prenos. I to se realizovalo veoma ozbiljno, sa nekoliko kamera, zaista kao da snimate film, a kako sam ja i filmski autor, to mi je odgovaralo. Bio sam prvi koji je radio takav projekat, i dobili smo nagradu za najbolji digitalni posao“, pohvalio se on.

Naglasio je da sledeće godine njegova trupa „Ultima vez“ iz Belgije obeležava jubilej – 35 godina rada i za svo to vreme stvorili su 40 predstava, što je po njemu bilo kao da bez pauze samo ide iz projekta u projekat, kao mašina.

U Briselu je osnovao kompaniju sredinom 80-tih godina, a uspeh je postigao njegov prvi igrački rad „What the Body Does Not Remember“ (1987).

„Imam planove unapred za narednih 5 godina, tako da u tom stanju nisam se mnogo bavio pandemijom, jer sam radio. Išao sam na vakcinaciju, sve je to bilo u redu, ali i pored toga, desilo se da sam dobio koronu, nedavno. Srećom, bio je blaži oblik. Teško mi je pala samo izolacija, sedeti u kući, bez kolega sa kojima radim“, istakao je on.

Prisetio se takođe prošlih gostovanja i uspeha koji je doživeo na BITEF-u, tokom ’90-ih godina, sa naslovima „7 za tajnu koja će ostati tajna“ i “Uvek iste laži”, koje su dobijale dobijale Grand Prix „Mira Trailović“.

Osim toga, njegova trupa je nedavno – 2019. godine gostovala na 53. izdanju Bitefa sa delom “Pozvani” u koreografiji Sepa Bajensa, a Vim je dolazio kao igrač sa trupom slavnog Jana Fabra.

Osim na Bitefu, koreograf je bio gost i na Beogradskom festivalu igre, tako da je nastupao na dva najznačajnija međunarodna festivala u Beogradu.

“Čini mu se da se Srbija uveliko ozbiljno razvija, sazreva i raste u pogledu kulture, teatra posebno. I dalje kod vas postoji jaka vatra u svemu što umetnički stvarate, premda ću još malo istražiti šta sve kultura vase zemlje ima da ponudi”, rekao je Vandekejbus.

Kao filmski reditelj, scenarista i glumac potpisao je mnoge kratke igrane filmove, ali i zapažene dugometražne – “Monkey Sandwić” i “Galloping Mind”, dok je snimao i neke od svojih predstava kao filmski zapis – “Blush”, “Heara After”, “Roseland”, “La Mentira”.

