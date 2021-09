Vim Vandekejbus drži radionice 16. i 17. septembra

BEOGRAD – Umetnički kolektiv „Stanica Servis za savremeni ples“, u saradnji sa festivalom BITEF, ove godine organizuje radionicu belgijskog koreografa Vima Vandekejbusa, koja će biti održana 16. i 17. septembra u Kulturnom centru Majdan u Beogradu.

Upravo će navedeni umetnik 15. septembra svečano otvoriti 54. i 55. izdanje BITEF-a sa predstavom “Tragovi” svoje kompanije “Ultima vez” iz Brisela, na velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

Povodom radionice koju će održati, slavni koreograf je izjavio da je oduvek bio fasciniran ‘jedinstvenošću’ svakog čoveka.

Prema njemu, tehnika, trening i talenat su samo dodatak u profesionalnom svetu scenskih umetnosti, ali karakter, svežina, humor i empatija su ono što pravi razliku.

„Bez obzira na to koliko sati dnevno inverstiramo u to da postanemo performeri, poreklo teatra kao umetnosti razumevanja ili osećanja onoga što druga osoba doživljava, ne može se nikada zaobići, ona je sposobnost razumevanja fizičkog afekta i strasti“, naglasio je Vandekejbus.

Ova radionica koja će oba dana trajati od 10 do 12.30h, deo je obrazovnog programa „Pužle“ kolektiva „Stanica za savremeni ples“, koji se godinama organizuje kao oblik podrške mladim koreografima i plesačima, kao besplatni program.

Vim Vandekejbus je svetski priznat koreograf, plesač, filmski autor i fotograf.

U Briselu je osnovao kompaniju Ultima Vez sredinom 80-tih godina prošlog veka, a njegovi umetnički počeci vezuju se za istaknuti igrački rad „What the Body Does Not Remember“ (1987), koji je dobio “Bešie” nagradu za inovativnost u plesu.

Glavni fokus u njegovim radovima je nepomirljivi konflikt između tela i uma, osećanja i intelekta, muškarca i žene, prirode i kulture, čoveka i životinje, grupe i pojedinca, iluzije i realnosti.

Belgijski koreograf je gostovao i ranije na BITEF-u, kao i na Beogradskom festivalu igre.

Kroz saradnju sa Bitef festivalom, Stanica se trudi da ukaže na važnost saradnje i zajedničkih poduhvata nezavisne scene i javnih institucija i projekata u kulturi.

Stanica – Servis za savremeni ples osnovana je 2005. godine kao inicijativa savremene scene plesne i izvođačke umetnosti u Srbiji.

(Tanjug)

