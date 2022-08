YU Grupa: Mi se nikad ne spremamo, uvek smo spremni za koncert

BEOGRAD – Popularni beogradski rok sastav „YU Grupa“ koji je ispisao istoriju rokenrola na našim prostorima, sa malim zakašnjenjem, zbog pandemije korona virusa, proslaviće veliki jubilej – 50 godina postojanja 10. septembra na Stadionu Tašmajdan, a braća Žika i Dragi Jelić specijalno za Tanjug su istakli da se oni nikada zapravo ne spremaju, jer su uvek spremni za svaki svoj koncert.

Kada je reč o koncertima na otvorenom, uvek postoji bojazan da će se možda desiti nevreme, a Dragi Jelić je tim povodom kaže da bend ima sreću sa vremenom.

„Sva sreća pa niko od nas ne svira sa Bajagom, jer njega često prati ta varijanta kiša. Istina, Bajaga će nam gostovati na koncertu, ali biće ipak samo gost”, kaže Dragi Jelić.

Na tu konstataciju u šaljivom tonu se nadovezao Žika Jelić.

“Hajde onda da razmislimo i da eliminišemo Bajagu, da mu kažemo – ti privlačiš kišu, ne dolazi u obzir”, uz smeh je izjavio stariji brat Jelić.

“Biće sve u redu, ne verujem da će se desiti neka neprijatnost. Možda bude malo kiše koja će prestati, to nije ništa strašno”, ocenio je Dragi.

Ime “YU grupa” su zapravo odabrali obožavaoci na koncertu u Beogradu, a prethodni naziv benda je bio “Idejni posed”. Novembra 1970. godine, na njihovom koncertu u klubu “Sinagoga” u Zemunu, tada popularni disk džokej Zoran Modli je pitao publiku da predloži ime za bend.

Za rođendan grupe su odabrali 29. novembar (Dan republike u SFRJ) i svake godine su ga proslavljali koncertom u beogradskom Domu sindikata.

Čuvena braća su govorila na mnoge veoma zanimljive teme – šta im se sve dešavalo za proteklih pet decenija, kako su počeli karijeru, od koga su dobili prve gitare, ko im je skraćivao kosu, i kada kreću na novo putovanje motorima po Americi.

Retkost je danas u Srbiji da jedan rok bend doživi više od 50 godina uspešne karijere, i mnogi za njih kažu da su domaći “Rolling Stones”, koji su osvajali čitav region – Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Bugarsku, i mnoge druge zemlje.

Žika Jelić je podsetio da je koncert za veliki jubilej bio planiran na datum kada su i osnovani 29. novembra 2020. godine u Štark Areni, ali usled epidemije virusa Kovid 19 taj spektakl nije mogao da se održi.

Onda su se nadali da će moći da proslavu obeleže tokom 2021. godine u Mts Dvorani, ali ni tada nisu imali sreće iz istog razloga preduge i mučne pandemije.

Tako su se konačno stekli uslovi za treću sreću, odnosno njihov treći pokušaj će uroditi plodom i biti realizovan 10. septembra na Stadionu Tašmajdan.

Braća su se osvrnuli na proslavu 50. rođendana benda pre nepune dve godine, kada su tim lepim povodom dve vodeće diskografske kuće Srbije i regiona “PGP RTS” i “Croatia Records” objavile kompletan boks set od 13 albuma na ploči-vinilu i diskovima, u proseku sa po 10 pesama na svakom materijalu.

Tada je bio i direktan onlajn prenos značajnog rođendana preko Facebook stranice i YouTube kanala PGP RTS-a, kao veoma sadržajna retrospektiva pet decenija njihovog muzičkog stvaralaštva.

“Znamo da je naša pesma dobra po tome što se nama sviđa. Uglavnom smo uspevali da pomirimo i podesimo naš ukus, tako da ono što se nama svidi uspevamo da prenesemo na publiku, koja je sve to osetila na pravi način”, analizirao je Dragi njihov odnos u stvaranju kompozicija.

Žika se nadovezao na tu temu i otkrio da su za veliki hit “Dunave” smatrali da je na neki način autsajder, samu pesmu nisu smatrali da je toliko vredna, ali reakcije publike su bile sjajne.

“Desila se jedna situacija sa gitaristom Miodragom Batom Kostićem, koji je dugo svirao sa nama. Doneo sam pesmu “Mornar” i odsvirao mu, i on je veoma negativno reagovao, rekao da ona nema nikakve veze sa nama, te da je bezveze. I eto, da mi je neko rekao da će to postati veliki hit, toliko slušana numera i skoro najpopularnija pesma “YU Grupe”, ne bih mu nikada verovao”, naglasio je mlađi brat Jelić – Dragi.

Dragi Jelić -gitara i vokal i Žika Jelić – bas gitara / vokal, govorili su i o omiljenim albumima.

Žikina omiljena je prva ploča „YU grupa“ iz davne 1973. godine, gde su uključene i njemu najvoljenije pesme – “Trka”, “Noć je moja”, “Čovek i marsovac”, “Čudna šuma”, “Trenutak sna”, “Devojko mala, podigni glavu”, “Crni leptir” i “More”.

Dragi je izdvojio kao njemu lično najomiljeniji osmi studijski album pozitivnog naslova “Ima nade” (1988) gde su hitovi “Mornar” i “Dunavom šibaju vetrovi”, kao i ostale numere – “Zaboravi”, “Divlja mašina”, “Vodi me kući”, “Moj stari bend”, “Impuls” i naslovna – “Ima nade”.

Što se tiče velikog koncerta na Tašmajdanu 10. septembra, pripremili su veliki spisak domaćih i regionalnih gostiju koji će sa njima pevati i svirati na pozornici: Tihomir Pop Asanović, Momčilo Bajagić Bajaga, Janez Bončina Benč, Dejan Cukić, Nikola Čuturilo Čutura, Bora Đorđević, Zvonimir Đukić Đule, Bruno Langer (Atomsko sklonište), Sead Lipovača Zele (Divlje jagode), Saša Lokner, Dado Topić i Vlatko Stefanovski.

“Sa tolikim brojem gostiju koncert nam ne može trajati dva sata, sigurno će biti duže”, obećavaju čuvena rokerska braća za predstojeći muzički spektakl i dodaju da prodaja karata ide izuzetno dobro, dolaziće i ljudi iz inostranstva.

Dragi je otkrio da do sada nisu imali probe, već će se to desiti tek nekoliko dana pred koncert u septembru, to im je praksa.

“Svi gosti su izrazili želju da predstave i neke svoje numere, tako da uvežbavamo sviranje tih pesama, ali nije to za nas ništa strašno, nisu teške pesme”, rekao je Dragi.

“Mesto je izuzetno dobro, akustika je fenomenalna. Skoro smo Dragi i ja otišli da obiđemo Tašmajdan stadion, i kako je bio prazan, svaka izgovorena reč i glasno reagovanje proizvodi sjajan zvuk”, primetio je Žika.

On je otkrio i kako se oseća dok svira i peva na koncertima njihove pesme, a to je da ima utisak kao da izvodi svaku numeru prvi put i kao da neće više nikad imati priliku da to ponovo odsvira.

Kada sumira sve godine stvaralaštva, Žika kaže da ne zna tačan recept kako uspeva u tim poznijim godinama kao najstariji muzičar kod nas da i dalje bude toliko aktivan kao večiti mladić, i ne ume da se zaustavi u koncertnim aktivnostima.

“Dugo sam se bavio sportom – gimnastikom, što ne dozvoljava alkohol i cigarete. Hrana je kod mene uvek bila umerena, što više voća i povrća, sve zdravo. Sve kad se sabere, kod mene je bilo – sve može, ali ne preterivati”, analizirao je Žika svoju vrhunsku fizičku spremu.

Poslednjih godina “YU Grupa” je jedna od retkih koja veoma često svira po celoj Srbiji i regionu, prisutni su na mnogim manifestacijama i festivalima, i održavaju solo koncerte.

Prisećajući se stranih muzičara koje su slušali tokom odrastanja, Dragi je izdvojio britanskog rokabili rokera Klifa Ričarda, tada poznatog iz benda “The Shadows”, rođenog davne 1940. godine, koji mu je bio prihvatljiviji od mnogih drugih kolega.

Dragi je pratio i voleo engleski rokenrol, više je slušao Klifa Ričarda, i prijala mu je ta scena, iako su u to doba vladali i drugi kao “The Beatles”, Bob Dilan, “The Rolling Stones”.

“Naravno, i Elvis Prisli je imao izuzetnu karijeru, za svaku pohvalu, i velika je šteta što se sve sa njim završilo tako, mogao je i dalje da traje”, ocenio je Dragi Jelić.

Kako ih u Srbiji porede sa upravo Mikom Džegerom i Kitom Ričardsom, predvodnicima “Roling Stonsa”, upravo zbog tolikog trajanja, Dragi se osvrnuo na činjenicu da je na koncertu slavnih britanskih kolega bio samo jednom u životu, i to na njihovom jedinom gostovanju u Beogradu na Ušću 2007. godine.

“To je bio jedan jedini njihov koncert na kome sam bio, ima i onih fanova koji idu redovno i prate ih po svetu, ali meni je to bilo sasvim dovoljno, da budem iskren. Oni jesu atrakcija, sve je fenomenalno, sjajno, imaju fantastične numere, i kao pojava su veoma interesantni, tu nema dileme. Volim ih, ali – nisam toliki fan da bih išao baš na svaki njihov koncert po svetu”, objasnio je Dragi, koji danas privatno sluša Erika Kleptona, američkog pevača i gitaristu Džona Mejera i druge.

Jelići su otkrili jednu neobičnu stvar u vezi koncerta 10. septembra, a to je da još uvek nemaju definisanu set listu, ne znaju koje će numere izvesti na bis, niti koliko dugo će im trajati rok spektakl, jedino znaju koje će pesme svirati svi njihovi gosti.

Braća se slažu da će to biti nesvakidašnji koncert sa tolikim brojem gostiju, ali da još uvek ne znaju kako će to sve da izgleda, mada imaju neki generalni koncept, a za tu nedoumicu sigurni su da je publika neće primetiti.

„Od publike zavisi koliko će trajati koncert, da li će biti bisa i u kom trajanju. Dakle od naše publike zavisi – sve”, smatra Žika Jelić.

Kako su pasionirani bajkeri, krajem septembra planiraju da se otisnu duž puteva Amerike na turi od tri nedelje na motorima i na taj način još više prkose godinama koje im i dalje ne mogu ništa, koliko su večno mladi.

Dragi je otkrio da su svirali u Americi tokom karijere u nekoliko gradova kao Njujork, Čikago, Detroit, skoknuli su i do Kanade u Toronto.

“Biće dosta snimljenog materijala sa te naše turneje motorima, tako da će moći da se gleda. Idemo tom čuvenom Rutom 66, a mene najviše zanima Arizona i kako to sve izgleda. Silni kaubojski filmovi su snimani u tim predelima” najavio je Žika, a Dragi je dodao šaljivo – “Možda će nam iskočiti negde i Indijanci”.

(Tanjug)

