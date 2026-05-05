Ako tražite najbrži kolač, brzi ekleri su pravo rešenje, gotov za 10 minuta, a ukus kao da ste ga satima pravili

Mini ekleri bez pečenja gotovi su za samo 10 minuta, a kombinacija kokosa, fine vanila kreme i sočnih jagoda čini ih savršenim izborom za svaku priliku, od iznenadnih gostiju do slatke poslastice posle ručka. Ako tražite najbrži kolač ovo je idealno rešenje.

Brzi ekleri – sastojci:

10 keksa

5 – 6 kašika kokosa

Malo mleka (za umakanje keksa)

1 pakovanje kreme za vanila tortu

250 ml hladnog mleka (za krem)

za dekoraciju:

jagode

kuglice od kokosa

Priprema:

Pripremite krem prema uputstvu na pakovanju – mešajte ga sa hladnim mlekom nekoliko minuta dok ne dobijete glatku i čvrstu smesu.

Po želji, dodajte 1 kašiku kokosa u krem i lagano promešajte. Ostatak kokosa stavite u činiju, a u drugu sipajte hladno mleko da biste umočili kekse.

Umočite kekse kratko u mleko (sa obe strane, ali vrlo kratko), pa uvaljajte jednu stranu u kokos. Pravite jedan po jedan ekler kako keksi ne bi previše omekšali.

Stavite krem u kesu za stavljanje šlaga (ili kesu za zamrzavanje), iscedite ga na keks i preklopite preko drugog keksa tako da kokos bude spolja.

Gotove eklere rasporedite na tanjir, ukrasite preostalim kremom i dodajte kuglice i sveže jagode odozgo.

Ohladite pre serviranja i uživajte u brzom, kremastom desertu koji nestaje u trenutku.

