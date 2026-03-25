Ako volite čupavce, ovo morate da probate: Posni, a ukusniji nego ikad – gotovi za čas

Mislili ste da su posni čupavci bezukusni? Uz ovaj recept tanjiri ostaju prazni za pet minuta – savršeno su sočni i vazdušasti!

Posni čupavci su najbolji odgovor kada vam se jede nešto slatko, a post je u toku. Mnogi misle da kolač bez jaja i mleka mora biti suv ili tvrd, ali ovaj recept dokazuje suprotno.

Biskvit ostaje mekan kao duša, a čokoladni preliv prodire duboko u svako parče. Priprema je brza, sastojci su jeftini, a rezultat je poslastica koja nestaje sa tanjira čim je iznesete na sto.

Zašto su posni čupavci mekši od mrsnih?

Tajna njihove nestvarne mekoće nije u skupim sastojcima, već u pravilnom odnosu kisele vode i ulja. Ova kombinacija čini biskvit vazdušastim i laganim, pa on posle pečenja upije glazuru kao sunđer.

Za razliku od klasičnih recepata, ovi posni čupavci nemaju težinu jaja, pa se bukvalno tope u ustima.

Najveće greške zbog kojih kolač ne uspe

Većina ljudi pogreši jer predugo peče koru. Čim biskvit izgubi vlagu, postaje tvrd i ne može da primi čokoladu.

Druga stvar je mešanje – zaboravite na mikser kod spajanja brašna. Lagani pokreti špatulom su jedini način da testo ostane visoko. Takođe, nikada ne umačite kocke u vrelu glazuru. Ako je preliv vreo, dobićete gnjecavu kašu umesto savršenih kocki.

Trik za biskvit koji ostaje mekan danima

Ako želite da biskvit ostane mekan danima, ubacite dve pune kašike džema od kajsija direktno u smesu pre pečenja. To je onaj stari štos koji menja jaja – džem poveže brašno i zadrži vlagu, pa kolač ne postane mrvljiv čim se ohladi. Uz to, dobije se ona blaga voćna nota koja se najbolje slaže sa kokosom.

Još jedna stvar koju mnogi preskaču je kašika sirćeta. Ne brinite, miris se uopšte ne oseća, ali sirće natera prašak za pecivo da „odradi“ svoje do kraja. Zbog toga testo naraste duplo više i bude puno rupica, pa kasnije može da usisa čokoladni preliv do same sredine.

Pet koraka do pune tepsije savršenih kocki

Da ne biste gubili vreme, držite se ovog proverenog recepta za posne čupavce i sve će biti gotovo za čas:

Pomešajte suve sastojke : Brašno, šećer i prašak za pecivo sjedinite u jednoj činiji.

: Brašno, šećer i prašak za pecivo sjedinite u jednoj činiji. Dodajte tečnost bez miksera : Lagano sipajte kiselu vodu i ulje. Mešajte ručno špatulom, jer mikser samo „ubije“ testo i ono ostane slepljeno.

: Lagano sipajte kiselu vodu i ulje. Mešajte ručno špatulom, jer mikser samo „ubije“ testo i ono ostane slepljeno. Pecite kratko : U zagrejanoj rerni na 180 stepeni, dovoljno je tačno 20 minuta. Čim vidite da se ivice odvajaju od pleha, vadite napolje.

: U zagrejanoj rerni na 180 stepeni, dovoljno je tačno 20 minuta. Čim vidite da se ivice odvajaju od pleha, vadite napolje. Hlađenje pre umakanja : I kora i čokoladni preliv moraju biti tek mlaki. Ako je jedno od to dvoje vrelo, čupavci će vam se raspasti u rukama.

: I kora i čokoladni preliv moraju biti tek mlaki. Ako je jedno od to dvoje vrelo, čupavci će vam se raspasti u rukama. Kokos za kraj: Svaku kocku bogato uvaljajte u najsitnije kokosovo brašno da se ravnomerno beli sa svih strana.

Ovim pristupom dobijate savršen balans – čokolada se ne cedi niz prste, a kokos se čvrsto drži za svaku ivicu biskvita.

Posna poslastica koja spaja celu porodicu za stolom

Na kraju, nije sve u gramima i stepenima, već u onom mirisu kokosa i čokolade koji ispuni celu kuću. Posni čupavci su dokaz da vam ne trebaju skupi sastojci da biste napravili nešto vrhunsko.

Bilo da postite ili samo želite laganiji slatkiš, ovaj recept vas nikada neće izneveriti. Tanjiri će ostati prazni pre nego što se kolači pošteno i ohlade, a to je najbolja potvrda da ste uradili pravi posao.

Ne čekajte posebnu priliku – napravite ovaj posni desert još danas i uživajte u svakom zalogaju koji se topi u ustima.

