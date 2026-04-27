Bakin kolač koji miriše na detinjstvo: Tajna je u sastojku koji svi zaboravljaju

Puter i ulje kvare onaj pravi ukus. Postoji jedan sastojak koji današnje domaćice stalno zaboravljaju, a bez njega bakin kolač nije isti.

Postoje mirisi koji nas, čim zakoračimo u kuhinju, momentalno vrate u vreme kada je jedina briga bila da li ćemo dobiti prvu turu kolača direktno iz kalupa. Bakin kolač, ili galete, nije bio samo poslastica – bio je simbol topline i ljubavi koja se merila punim limenim kutijama naslaganim na vrhu kredenca.

Danas, iako svi imamo moderne aparate i bezbroj recepata na klik, retko kome ispadne baš onako kako ga pamtimo.

Problem nije u aparatu, niti u brašnu, već u jednoj sitnici koju smo usput zaboravili.

Bez masti nema onog pravog ukusa

Mnogi danas prave kardinalnu grešku i koriste puter ili ulje, misleći da će bakin kolač tako biti ukusniji. Tako, zapravo, recept gubi dušu, a kolač postaje žilav.

Prava, domaća mast je „zaboravljeni“ sastojak koji galetama daje onu čuvenu prhkost i sprečava ih da postanu tvrde kao kamen čim se ohlade.

Ona ne kvari ukus, već ga produbljuje i čuva svežinu o kojoj moderni recepti mogu samo da sanjaju.

Sastojci za bakin kolač

Ovaj recept ne zahteva vagu ni komplikovana merenja. Sve ide onako kako su radile naše bake – na šolju i po osećaju.

Potrebno vam je:

4 krupnija jajeta

1 šolja šećera (od 200 ml)

1 šolja masti (sobne temperature, nikako istopljena)

1 šolja mleka

1 kesica vanilin šećera

narendana korica limuna

oko 4-5 šolja mekog brašna

1 kesica praška za pecivo

Priprema:

Prvo umutite jaja sa šećerom i vanilom dok ne postanu penasta. Dodajte mast i mutite dok ne dobijete glatku kremu, pa tek onda sipajte mleko i limunovu koricu.

Brašno dodajte postepeno. Testo za bakin kolač treba da bude toliko gusto da ga teže skidate sa kašike – to je znak da će galete biti savršene.

Kalup za galete mora biti dobro zagrejan. Prvu turu možete blago podmazati, a kasnije nema potrebe jer mast u testu odrađuje svoje.

Na sredinu stavite po dve pune kašike smese. Nemojte pritiskati previše jako, pustite testo da samo ispuni prostor.

Pecite dok ne dobije onu lepu zlatno-braon boju, ali pazite da ne preterate, jer ovaj kolač nastavlja da se „kuva“ od sopstvene toplote još par sekundi nakon što ga izvadite.

Da ostane svež i posle tri dana

Najveća greška je držati vruć bakin kolač na otvorenom.

Čim se prohladi toliko da možete da ga uzmete u ruku, slažite ga u metalnu kutiju ili staklenu posudu sa poklopcem. Tako će zadržati svoju čuvenu mekoću.

Što duže stoji, on zapravo postaje bolji jer mast polako prožima svaku mrvicu testa.

Zašto bakin kolač svi i danas obožavaju

U moru modernih deserata, ovaj klasik ostaje konstanta. On je podsetnik na nedeljna popodneva i strpljenje koje smo imali dok čekamo da se prva tura prohladi.

Bilo da ga jedete uz džem, krem ili potpuno praznog uz šolju mleka, on donosi mir koji nam svima treba.

Pravi bakin kolač nije samo recept, to je onaj dobro poznati osećaj kod kuće koji se ne zaboravlja.

