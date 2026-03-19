Bakin kolač sa jogurtom koji vraća u detinjstvo: Originalni starinski recept iz bivše Jugoslavije

Bakin kolač sa jogurtom vraća miris detinjstva u vaš dom. Zaboravite na tvrdo testo i obradujte porodicu starim receptom još danas!

Bakin kolač sa jogurtom garantuje najmekše testo koje traje danima. Trik čuvenog recepta iz stare Jugoslavije je da umesto mleka dodate jogurt. Ovaj ultimativni slatkiš istog trenutka budi uspomene i vraća nas u toplu kuhinju naših baka.

Glavni trik savršene strukture nalazi se u jednostavnoj promeni sastojaka. Žene su tada vrlo dobro znale da mlečna kiselina daje testu specifičnu vazdušastost koju obična voda ne može da postigne. Zato je ovaj domaći recept pravi zlatni standard za brze i zasitne poslastice.

Zašto je starinski bakin kolač neuporedivo sočniji?

Starinski bakin kolač duguje svoju jedinstvenu mekoću dodavanju punomasnog jogurta umesto običnog mleka, čime testo ostaje elastično, ne suši se nakon pečenja i zadržava prepoznatljivu svežinu i strukturu koja podseća na najfiniji biskvit.

Kada jednom isprobate ovu verziju, više nikada nećete koristiti druge varijante. Jogurt reaguje u kontaktu sa praškom za pecivo i stvara sitne vazdušne mehuriće unutar samog testa. Upravo ti mehurići garantuju da gotove galete ostanu hrskave spolja, a izuzetno nežne iznutra. Pored toga, blaga kiselost jogurta fantastično balansira jačinu šećera, pa poslastica ne deluje previše teško ili otužno.

Tačne mere koje traži najbolji recept za galete

Pravi bakin kolač sa jogurtom zahteva tačan odnos suvih i mokrih sastojaka. Nema komplikovanih namirnica, a sve što vam treba verovatno već imate na policama u svojoj kuhinji.

4 krupnija jaja (obavezno sobne temperature)

200 grama sitnijeg kristal šećera

200 mililitara punomasnog jogurta

1 kesica vanilin šećera

450 grama mekog pšeničnog brašna (tip 400)

200 mililitara suncokretovog ulja

1 prašak za pecivo

Obratite pažnju da jaja ne budu tek izvađena iz frižidera. Hladna jaja direktno usporavaju dejstvo praška za pecivo i sprečavaju masu da lepo naraste.

Kako se priprema mekani bakin kolač korak po korak

Uzmite dve dublje činije i prvo pažljivo razdvojite belanca od žumanaca. Zanimljivo je da najbolji starinski recept za bakin kolač koji ostaje svež danima uvek zahteva da se belanca prvo umute u čvrst šne, uz postepeno dodavanje šećera. Kada pena postane sjajna i čvrsta, smanjite mikser na najslabiju brzinu i umešajte jedno po jedno žumance.

Zatim sipajte vanilin šećer, pa naizmenično krenite sa dodavanjem jogurta, prosejanog brašna i ulja. Mešajte smesu izuzetno lagano, isključivo silikonskom špatulom. Ako predugo mutite, testo će postati previše žilavo. Dobro zagrejte presu, jer temperatura uređaja diktira hrskavost korice. Sipajte punu kašiku smese na sredinu kalupa, preklopite i pecite dok ne dobijete zlatnu nijansu. Ukoliko obožavate voćne arome, obavezno isprobajte i starinski bakin kolač od jabuka koji je često ukusniji od klasične lenje pite, pošto voće testu donosi dodatnu vlagu.

Glavne greške kada pravite kolač iz aparata za galete

Domaćice najčešće pretrpaju vreo kalup. Smesa ubrzo počne da curi sa svih strana, prlja radnu površinu, a sama sredina poslastice ostaje nepečena. Druga masovna greška jeste podizanje poklopca pre vremena. Prva dva minuta presa mora ostati zatvorena kako bi para odradila svoj posao.

Takođe, nipošto ne slažite ispečene galete jednu direktno preko druge dok se puše. Vrela para stvoriće kondenzaciju, pa ćete umesto hrskavih ivica dobiti gnjecavo i vlažno testo. Ređajte pečeni bakin kolač sa jogurtom u samo jednom sloju na ravnu kuhinjsku rešetku.

Koliko dugo bakin kolač sa jogurtom može da stoji?

Može stajati savršeno mekan i do sedam dana, pod uslovom da ga ohlađenog spakujete u hermetički zatvorenu limenu ili plastičnu kutiju.

Da li aparat za galete mora da se podmazuje uljem?

Dovoljno je kalup blago premazati četkicom namočenom u ulje samo pre pečenja prve ture, kako se testo ne bi zalepilo za teflon.

Zašto mi testo za galete ispadne tvrdo umesto mekano?

Najčešći uzrok jeste predugo mešanje brašna sa tečnim sastojcima. Brašno mutite sasvim kratko, tek toliko da se masa ujednači i postane glatka.

Sada kada znate sve precizne korake i stare trikove, vreme je da upalite aparat i zamirišete celu kuću. Da li uz tople domaće galete sa jogurtom radije birate kiselkasti džem od kajsija ili bogati čokoladni krem?

