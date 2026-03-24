Bolja i od čuvene reforme: Hit čokoladna torta za Uskrs koja puca od fila i topi se u ustima

Tražite savršen dezert za Uskrs? Ovo čudo od čokolade je ukusnije i sočnije od svake druge torte, a pravi se lakše nego što mislite.

Ako za ovaj Uskrs želite nešto što će goste ostaviti bez teksta, pred vama je pravo čudo od čokolade. Ovaj recept je ozbiljna konkurencija legendarnoj reformi, ali sa jednom bitnom razlikom – toliko je kremasta i vazdušasta da se bukvalno topi na jeziku.

Čim probate prvi zalogaj, shvatićete zašto je ova torta postala apsolutni hit na prazničnim trpezama.

Tajna je u onom starinskom načinu pripreme, gde se ne štedi na puteru, jajima i najfinijem kakau. Dok su neke torte preslatke i teške, ovo čokoladno čudo klizi niz grlo, ostavljajući onaj prepoznatljiv, bogat ukus koji podseća na najskuplje praline.

Sastojci od kojih polazi voda na usta

Za ovu čokoladnu tortu ne kupujte zamene. Treba nam pravi puter koji miriše na mleko i čokolada koja puca pod prstima.

Za tri vazdušaste korice:

12 svežih belanaca

12 kašika kristal šećera

15 punih kašika pečenih, sitno mlevenih lešnika (oni daju onaj „njam“ faktor)

3 kašike oštrog brašna

Za krem koji puca od fila:

12 žumanaca (ona daju onu boju i punoću)

150 g šećera u prahu

250 g kvalitetne crne čokolade sa visokim procentom kakaa

250 g maslaca (nikako margarin!)

200 ml slatke pavlake (da sve postane penasto i lagano)

Kako se pravi ovo čudo od čokolade

Priprema počinje od belanaca – umutite ih u čvrst, sjajan sneg, pa polako dodajte šećer dok sneg ne postane toliko čvrst da ne mrda iz posude. Tada špatulom, laganim pokretima, umešajte mirisne pečene lešnike i brašno. Pecite tri kore u kalupu, kratko i na umerenoj vatri (oko 180 stepeni), dok ne zamirišu i ostanu mekane.

Dok se kore hlade, žumanca kuvajte na pari sa šećerom u prahu dok ne postanu gusta i staklasta, a zatim u taj vreli krem ubacite izlomljenu čokoladu. Gledajte kako se topi i pretvara u najgušći čokoladni preliv – to je trenutak kada ova čokoladna torta dobija svoju dušu.

Kada se krem potpuno ohladi, sjedinite ga sa penasto umućenim puterom i na kraju lagano umešajte umućenu pavlaku za dodatnu vazdušastost.

Slaganje je čista uživancija: svaka kora mora biti bogato prekrivena kremom. Ovo čudo od čokolade mora da izgleda moćno na preseku – sloj tanke korice, pa prst debelog, tamnog fila. Premažite je celu, a odozgo slobodno pospite još pečenih lešnika ili narendajte tamnu čokoladu da sve „pršti“ od ukusa.

Najbolje je da odstoji preko noći u frižideru kako bi kore potpuno omekšale i sjedinile se sa tim božanstvenim kremom.

5 saveta za savršen rezultat

Da bi vaša uskršnja torta bila baš kao sa naslovnice, primenite ove cake koje svaka iskusna domaćica čuva za sebe:

Sve počinje od pečenih lešnika

Nemojte koristiti sirove lešnike. Ispecite ih u rerni dok im opna ne popuca i dok ne zamiriše cela kuća. Kad ih sameljete takve, pečene, ovo čudo od čokolade dobija onu duboku, orašastu notu koja podseća na najskuplji nugat.

Tajna „vazdušastog“ fila

Kada kuvate žumanca na pari, dodajte prstohvat soli. To će pojačati ukus čokolade do maksimuma. Takođe, pre nego što sjedinite puter sa filom, oba moraju biti iste temperature. Ako je jedan hladan, a drugi topao, fil će se „preseći“ i izgubiti onu svilenkastu teksturu.

Špatula je zakon

Kada mešate lešnike u belanca, zaboravite na mikser. Radite to laganim pokretima odozdo nagore. Tako čuvate vazduh u koricama, pa one posle pečenja budu kao sunđer koji jedva čeka da upije ono čudo od čokolade iz fila.

Trik sa kafom

Ako želite da čokoladni ukus bude još intenzivniji, u vreo fil dodajte jednu kašičicu jake crne kafe. Neće se osetiti ukus kafe, ali će čokolada postati duplo „čokoladnija“.

Sečenje bez muke

Da bi vam svako parče bilo hirurški precizno, nož pre svakog reza umočite u vrelu vodu i obrišite krpom. Tako će oštrica prolaziti kroz ovo čudo od čokolade kao kroz puter, a presek će ostati savršeno čist.

Kako da vam ova čokoladna torta uvek uspe?

Mnogi pitaju šta ako korice splasnu ili fil ostane redak. Kod ovog recepta, to se ne dešava ako pratite jedno zlatno pravilo: Strpljenje.

Fil se mora potpuno ohladiti pre nego što u njega „utopite“ puter. Ova čokoladna torta ne trpi žurbu, ali zato svaki minut čekanja naplati trostruko boljim ukusom.

Svi traže parče više čim je iznesete na sto

Ova torta je pobedila jer nije „veštačka“. Nema onih teških margarinskih krema koji ostaju na nepcima – ovo je čista emocija na tanjiru.

Za Uskrs, kada je trpeza puna svega, ovo čudo od čokolade dođe kao kruna svega. Svaki zalogaj je spoj krckavog lešnika i topljene čokolade – pravi praznik za nepca.

Domaćice je vole jer uvek uspeva, a gosti jer je prosto neodoljiva. Čim je iznesete na sto, videćete kako svi utihnu i samo uživaju.

To je ono što pravi recept čini velikim – radost koju donosi svakim novim parčetom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com