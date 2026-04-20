Bolja nego svi moderni kolači: Napravila sam bakine oblande posle 10 godina i shvatila zašto im nijedna torta nije ni do kolena

Bakine oblande - rešila sam da zasučem rukave i proverim da li je taj ukus detinjstva stvarno bio tako dobar ili me sećanje vara.

Hajde da budemo potpuno iskreni – koliko ste puta kupili neku preskupu, fensi tortu u poslastičarnici, a da ste posle prvog zalogaja pomislili: „Pa, i nije nešto“? Meni se to dešavalo stalno. Sve dok pre par dana, kopajući po fioci sa starim računima, nisam naletela na tetkin već masan, iskrzan papirić sa receptom za starinske bakine oblande.

Nostalgija me je bukvalno ošamarila. Sećate se onog mirisa mleka koje satima vri sa šećerom dok se ne pretvori u najfiniju karamelu? E, to je ono što fali modernim receptima koji se smute za pet minuta. Rešila sam da zasučem rukave i proverim da li je taj ukus detinjstva stvarno bio tako dobar ili me sećanje vara.Ispada da je bio još bolji je nego što sam pamtila!

Šta vam zapravo treba za ove bakine oblande

1 litar punomasnog mleka

600-700g šećera (ili manje, po potrebi)

Jedno veliko pakovanje oblandi

250g maslaca (može i margarin ako baš morate, ali maslac daje onaj najbolji pravi ukus)

Opciono: Šaka mlevenih oraha ili 100g čokolade za kuvanje za one koji vole

Priprema:

Uspite mleko i šećer u veći lonac. Kuvajte to na umerenoj vatri uz povremeno mešanje. Fil je gotov tek kada dobije boju svetle karamele i kada varjača počne da ostavlja jasan trag na dnu šerpe. Pazite dobro: ako prekuvate, biće tvrde kao kamen, a ako ostanu retke, oblanda će povući vlagu i biti žilava.

U vreo, gust fil ubacite iseckan maslac i mešajte dok se potpuno ne sjedini. Ja uvek ubacim i malo čokolade, čisto da dobije tu boju a i ukus.

Trik sa rečnikom

Kad filujete, uvek mažite onu hrapavu stranu oblande. I najteži deo: nemojte ih odmah jesti! Znam, miris ubija, ali moraju da prenoće pritisnute nečim teškim. Moja baka je koristila teške, stare velike rečnike ali može da posluži i bilo šta drugo.

Verujte mi, kad ih sutradan probate uz kafu, shvatićete o čemu pričam. Nijedan moderan kolač ne može da zameni taj hrskavi, slatki zagrljaj.

Šta vi kažete, koji je vaš omiljeni kolač koji vas vraća u detinjstvo? Pišite u komentarima!

