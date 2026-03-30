Bolju sigurno nećete probati: Ovako se pravi prava domaća štrudla sa makom po starom receptu

Prava štrudla sa makom ne sme da bude suva ni prazna. Uz ovaj recept testo se topi u ustima, a nadev je bogat i sočan u svakom parčetu.

Domaća štrudla sa makom za mnoge je sinonim za toplinu doma i bezbrižne trenutke uz porodicu. Ovaj tradicionalni kolač, sa bogatim nadevom i mekanim, tankim korama, već generacijama zauzima posebno mesto na trpezama širom regiona.

Recept pred vama osvaja jednostavnošću i onim punim, prepoznatljivim ukusom koji se ne zaboravlja.

Sastojci za štrudlu sa makom:

Za testo :

400 g brašna

100 ml mlake vode

100 ml mleka

50 ml ulja

prstohvat soli

Za fil za štrudlu sa makom:

200 ml mleka

200 g maka

100 g šećera

100 g mlevenih oraha

prstohvat soli

kesica vanilin šećera

2 kašike putera

Priprema:

U većoj činiji pomešajte brašno i prstohvat soli, dodajte mlaku vodu, mleko i ulje, pa dobro izmešajte dok ne dobijete glatko testo. Prekrijte ga krpom i ostavite da odstoji pola sata.

Stavite mleko da provri, pa mu dodajte mak i kuvajte na laganoj vatri do sedam minuta uz povremeno mešanje. Dodajte šećer, orahe, so i vanilin šećer. Kuvajte još nekoliko minuta, dok se sve dobro ne sjedini.

Tek na kraju, dodajte dve puter i promešajte dok se on ne istopi. Skinite fil sa ringle i ostavite da se ohladi.

Na pobrašnjenoj radnoj površini razvucite testo što tanje možete. Premažite testo rastopljenim puterom pa ravnomerno rasporedite ohlađeni fil od maka preko testa. Pažljivo savijte štrudlu tako da krajevi budu zatvoreni, kako fil ne bi ispadao. Prebacite štrudlu u pleh obložen papirom za pečenje i premažite je preostalim rastopljenim puterom.Pecite na 180 stepeni oko 30 do 40 minuta ili dok štrudla ne dobije zlatno smeđu boju.

Da testo ne popuca, a fil ne iscuri

Čak i uz najbolji recept, štrudla sa makom ponekad može da zada muke. Da vam se to ne bi desilo, držite se ovih pravila:

Temperatura sastojaka

Mleko i voda moraju biti mlaki, nikako vreli, jer će „ubiti“ elastičnost testa. Ako je testo hladno, pucaće pri razvlačenju.

Hlađenje fila je obavezno

Nikada ne mažite vreo fil na hladno testo. Toplota će trenutno razgraditi masnoću u testu, pa će štrudla postati gnjecava iznutra, a suva spolja.

Bockanje viljuškom

Pre nego što je stavite u rernu, štrudlu lagano izbockajte viljuškom na nekoliko mesta. Tako će para izlaziti napolje, pa gornja kora neće „eksplodirati“ i odvojiti se od nadeva.

Mera za puter

Nemojte štedeti na premazivanju pre pečenja. To je jedini način da dobijete onu tanku, hrskavu koricu koja se topi u ustima.

Kako da štrudla sa makom ne bude suva sutradan?

Najveći strah kod ovog kolača je onaj trenutak kada ga sečete, a nadev se mrvi i ispada. Da bi vaša štrudla sa makom ostala sočna i mekana čak i treći dan, ključna su dva detalja.

Prvi je onaj prstohvat soli u filu – on izvlači aromu iz maka i sprečava da šećer „zatvori“ ukus.

Drugi trik je u hlađenju. Čim štrudlu izvadite iz rerne, poprskajte je sa bukvalno par kapi hladne vode i odmah je pokrijte čistom pamučnom krpom. Pustite je da se tako „oznoji“ desetak minuta. Ta vlaga će se vratiti u koru i nadev, pa će svaki zalogaj biti savršeno povezan.

Čuvajte ovaj recept jer bolju štrudlu sa makom sigurno nećete probati – nestaje sa stola brže nego što stigne da se ohladi!

Prijatno!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com