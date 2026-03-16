Brz i jednostavan kolač koji vole svi: Sprema se lako, a smaže se za tren

Ako tražite brz i jednostavan kolač koji uspeva svaki put, ovaj recept je pravo rešenje. Sprema se lako, a ukus oduševljava sve koji ga probaju.

Ukusan, brz i jednostavan kolač – polizaćete prste.

Postoje oni recepti koji se prenose među svima godinama jer su jednostavni, ukusni i uvek uspeju.

Takav je ovaj brz i jednostavan kolač koji je postao omiljen kod mnogih.

Njegova najveća prednost je što se priprema jednostavno. Ne treba vam mnogo vremena niti posebni sastojci, a rezultat je mekani i mirisni kolač koji se savršeno slaže uz kafu ili čaj. Kada se jednom napravi, često se posle pravi opet.

Idealan kada vam se prijede nešto slatko

Ovaj brz i jednostavan kolač savršen je za trenutke kada vam se jede nešto slatko, a nemate mnogo vremena za pripremu. Sve se pravi u jednoj posudi, pa nema ni mnogo pranja sudova nakon pripreme.

Miris koji se širi dok se kolač peče često privuče sve ukućane u kuhinju koji jedva čekaju da se malo ohladi kako bi ga probali.

Jedan od razloga zašto je ovaj recept toliko popularan jeste to što su sastojci jednostavni i lako dostupni.

Potrebno je:

2 jaja

200 g šećera

200 ml jogurta

100 ml ulja

250 g brašna

1 prašak za pecivo

1 vanilin šećer

po želji malo kakaa ili voća

Ova kombinacija daje kolaču meku i sočnu strukturu, a možete ga prilagoditi svom ukusu dodavanjem oraha, čokolade ili voća.

U većoj posudi umutite jaja i šećer dok smesa ne postane penasta. Zatim dodajte jogurt i ulje, pa sve dobro promešajte. Nakon toga umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo i vanilin šećerom.

Smesu sipajte u podmazan pleh i pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni oko 30 minuta. Kada kolač dobije zlatnu boju i počne da miriše po celoj kući, znaćete da je gotov.

Ovaj kolač svi traže ponovo

Ovaj brz i jednostavan kolač dokaz je da najbolji recepti ne moraju biti komplikovani. Sa samo nekoliko sastojaka i malo vremena dobićete desert koji će svi voleti.

Najlepši je kada se malo ohladi, posut šećerom u prahu ili uz šolju kafe.

Ovaj kolač retko ostane za sutra – uvek se pojede još istog dana.

