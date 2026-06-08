Brza, kremasta i savršena: Torta sa plazmom i malinama koja će oduševiti celu porodicu

Svi traže recept za ovaj letnji hit. Torta sa plazmom i malinama pravi se za 15 minuta, a ukus je čista magija.

Kada stignu vreli junski dani, retko ko ima želju da satima stoji pored uključene rerne. Ipak, želja za nečim slatkim, kremastim i osvežavajućim ostaje konstanta. Upravo tu na scenu stupa torta sa plazmom i malinama, spas u poslednji čas za svaku domaćicu koja želi vrhunski desert bez previše muke.

Ovaj recept je idealan jer ne zahteva pečenje, ne iziskuje komplikovane kulinarske veštine, a ukus je takav da će se tražiti parče više.

Zašto je ovaj recept nezamenljiv?

Tajna ove poslastice leži u savršenom balansu između bogatog ukusa plazme i kiselkaste svežine malina. Plazma keks daje čvrstinu i onu prepoznatljivu „domaću“ notu, dok maline donose preko potrebno osveženje koje razbija slatkoću fila.

Ono što ovaj desert čini savršenim za porodična okupljanja jeste činjenica da se priprema očas posla, a rezultat izgleda kao iz najbolje poslastičarnice.

Sastojci za plazma tortu sa malinama:

Za pripremu ovog slatkog užitka biće vam potrebno:

600 g mlevene plazme

200 g kisele pavlake (ili krem sira po želji)

200 g šećera u prahu

250 g maslaca (omekšalog)

400 g svežih ili zamrznutih malina

150 ml mleka (za kvašenje keksa ako je potrebno)

200 ml slatke pavlake za dekoraciju

Priprema:

Priprema ove torte je toliko jednostavna da ćete je rado praviti kad god vam se najavi nenadana poseta.

U velikoj posudi umutite omekšali maslac sa šećerom u prahu dok ne dobijete penastu smesu. Dodajte kiselu pavlaku i sve dobro sjedinite mikserom.

U dobijenu kremastu smesu postepeno dodajte mlevenu plazmu. Ako primetite da je masa previše gusta, dodajte malo mleka, ali pazite da ostane dovoljno čvrsta za oblikovanje.

Na kraju pažljivo umešajte maline. Ako koristite sveže, budite nežni da se ne raspadnu; ako koristite zamrznute, prethodno ih blago ocedite od viška tečnosti.

Smesu prebacite u kalup ili na tacnu i oblikujte po želji. Možete je ostaviti kao tortu ili oblikovati u rolat.

Ovo je najvažniji deo. Tortu je potrebno ostaviti u frižideru najmanje tri sata kako bi se ukusi proželi, a plazma upila vlagu iz fila i voća.

Završni dodir za savršenstvo

Kada se torta dobro stegne, ukrasite je umućenom slatkom pavlakom. Možete dodati još nekoliko svežih malina na vrh za estetski dojam koji će oduševiti vaše ukućane.

Torta sa plazmom i malinama nije samo desert – to je način da porodicu okupite oko stola uz osmeh i uživanje u laganim, letnjim ukusima. Prijatno!

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