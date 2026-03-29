Liči na baklavu, a košta 200 dinara: Toliko je jednostavna da ćete je praviti svakog vikenda

Brza lažna baklava štedi vaš novac i vreme, a donosi bogat ukus pravih oraha i sirupa. Napravite ovaj sočni desert već ovog vikenda!

Mislite da savršen orijentalni desert zahteva sate slaganja tankih kora i mnogo novca? Brza lažna baklava ruši taj mit i donosi spas za svaki nedeljni ručak. Dobićete prepoznatljiv ukus i izuzetnu sočnost, ali bez stresa oko pucanja osetljivog testa.

Zaboravite na skupe recepte koji vam pojedu i vreme i novac. Ova poslastica sa orasima pravi se od onoga što već imate u kuhinji, a ukusom toliko podseća na pravu baklavu da niko neće verovati koliko je jeftina. Trik je u smesi koja se tokom pečenja pretvori u sočne, bogate slojeve koji se bukvalno tope u ustima.

Sve se muti u jednoj posudi, pa nema gomile sudova. Dobijate mekanu fantaziju koja „pije“ sav sirup i miriše na detinjstvo. Idealno je rešenje kad vam se najave gosti ili vam se jede nešto slatko, a mrzi vas do prodavnice. Par minuta posla, malo strpljenja da upije šerbet, i pleh će se isprazniti brže nego što se ohladi.

Kako se pravi brza lažna baklava?

Ovaj sočan kolač bez kora se pravi mešanjem jaja, šećera, griza, ulja, mleka i oraha u kompaktnu smesu. Testo se peče dok ne porumeni, a zatim preliva ohlađenim sirupom od vode, šećera i limuna.

Nema potrebe da budete vrhunski poslastičar da bi vam usputni slatkiš uspeo već iz prvog pokušaja. Trik iskusnih majstora je sledeći: uvek prvo skuvajte preliv pre nego što uopšte uključite mikser.

Pravilo vruće na hladno ovde mora strogo da se poštuje. Ako prelijete topao pečeni biskvit vrelim sirupom, dobićete gnjecavu, neuglednu masu umesto lepih i vazdušastih kocki. Isključivo ohlađen sirup obezbeđuje da testo zadrži svoj oblik i postane izdašno.

Vaša nova omiljena poslastica nalik baklavi

Kada kažemo da ovaj recept čuva kućni budžet, to zaista i mislimo.

Spremite sledeće namirnice za smesu:

4 krupnija jaja na sobnoj temperaturi

1 čaša (od 2 dl) belog šećera

1 čaša pšeničnog griza za mekoću

1 čaša oštrog brašna

Pola čaše suncokretovog ulja

Pola čaše punomasnog mleka

1 čaša kvalitetnih mlevenih oraha

1 kesica praška za pecivo

Za tečni sirup biće vam potrebno tačno dve čaše šećera, tri čaše vode i nekoliko debljih kriški svežeg limuna zbog kojih kolač preliven sirupom dobija neophodnu osvežavajuću notu.

Tajna pripreme koja garantuje savršen rezultat iz prvog pokušaja

Proces teče brzo i glatko. Prvo penasto umutite jaja i šećer dok smesa ne postane bleda i gusta. Zatim smanjite brzinu miksera na minimum i dodajte ulje i mleko u tankom mlazu. Isključite mikser. Od sada koristite samo varjaču.

Pažljivo umešajte brašno, pšenični griz i prašak za pecivo pazeći da smesa ne splasne. Na samom kraju blagim pokretima sjedinite mlevene orahe.

Sipajte dobijenu masu u podmazan i brašnom posut pleh srednje veličine. Pecite na 180 stepeni oko trideset minuta, sve dok gornja kora ne dobije lepu zlatno-braon boju.

Dok se rerna greje, vi ste već stavili preliv da se kuva. Pustite da vri desetak minuta na umerenoj vatri, ubacite kolutove limuna i sklonite sa ringle da se potpuno ohladi. Kada starinski jeftin desert izađe iz rerne, odmah ga prelijte spremnim hladnim sirupom.

Zašto brza lažna baklava traži strpljenje pre sečenja

Ovde mnoge domaćice naprave ključnu grešku jer žure. Iako cela kuća miriše neodoljivo i mami vas da probate, ostavite pleh na sobnoj temperaturi bar dva do tri sata. Tek tada će pečeno testo ravnomerno upiti svu tečnost i svaki pojedinačni zalogaj biće savršeno natopljen.

Pre nego što ga poslužite, pospite odozgo krupno seckane orahe za onaj dodatni hrskavi kontrast koji svi volimo. Poslužite uz popodnevno opuštanje i kafu.

Da li i vi spadate u one koji uvek prvo pojedu ćoškove iz pleha ili radije birate sredinu koja je uvek najviše natopljena slatkim sirupom?

Koliko dugo može da stoji ovaj kolač?

Ukoliko ga čuvate u frižideru u adekvatno zatvorenoj posudi, ostaće potpuno svež, mekan i sočan i do pet dana.

Mogu li da koristim lešnike umesto oraha?

Apsolutno. Mleveni lešnici daju jednu potpuno drugačiju, ali podjednako bogatu i lepu aromu ovom jednostavnom domaćem desertu.

Zašto mi je biskvit ispao tvrd?

Verovatno ste ga predugo pekli ili niste ispoštovali zlatno pravilo da se vreo biskvit preliva isključivo potpuno hladnim šećernim sirupom.

