Brza pita sa jabukama i grizom: Recept koji se priprema za 10 minuta, a mirisom osvaja celu kuću

Brza pita sa jabukama i grizom gotova je za pola sata, bez razvlačenja kora. Probajte trik sa grizom koji menja sve.

Brza pita sa jabukama i grizom idealno je rešenje kada se gosti najave u poslednjem trenutku, a u kući nema spremnih poslastica. Za ovu pitu nisu potrebne kore, niti dugotrajno razvlačenje testa.

Dovoljno je deset minuta rada, nekoliko osnovnih namirnica i griz koji savršeno upija sve sokove voća. Tajna vrhunskog ukusa leži u preciznom redosledu slojeva, o čemu će biti više reči u nastavku.

Zašto griz igra ključnu ulogu u piti sa jabukama

Većina recepata često pravi grešku dozvoljavajući da sok od jabuka curi po tepsiji, usled čega pita postaje razmočena. Griz u tom procesu deluje efikasno – upija višak tečnosti, bubri od slatkoće voća i stvara sočnu strukturu koja čvrsto drži oblik pri sečenju.

Ova proverena tehnika, koju su domaćice decenijama koristile, predstavlja jednostavan i ekonomičan način da se tekstura bilo koje voćne pite značajno poboljša.

Sastojci koji vam već stoje u kuhinji

500 grama kiselijih jabuka (idealno su ajdared ili greni smit)

3 kašike krupnog griza

3 kašike šećera (po želji smeđi)

1 kašičica cimeta

pakovanje gotovih kora za pitu

100 ml ulja

prstohvat soli

Ako volite intenzivniji ukus, dodajte koricu limuna i šaku grožđica koje ste prethodno prelili toplom vodom. Orasi nisu obavezni, ali daju karakter.

Kako se sprema brza pita sa jabukama i grizom

Jabuke izrendajte na krupnijem rendetu i ostavite ih u cediljki dve minute. Ne cedite ih previše, samo neka višak soka otekne. U šerpici pomešajte rendane jabuke, šećer, cimet i griz. Promešajte i pustite da odstoji dok pripremate kore.

Razvijte kore na radnoj površini. Uzmite dve kore, premažite ih uljem pa nanesite tanak sloj fila. Smotajte u rolnu, ne preterano čvrsto. Rolne ređajte u podmazanu tepsiju u obliku puža ili paralelno, kako vam je lakše.

Preostalim uljem pokapajte odozgo. Pecite na 200 stepeni oko 25 minuta, dok kore ne postanu zlatne i hrskave.

Trik koji menja sve, a niko ga ne pominje

Pre pečenja, vrhom noža zasecite rolne na mesta gde ćete kasnije secati pitu. Tako se ne lomi, a fil ostaje u svom delu.

Druga stvar je da pet minuta pre kraja pečenja prelijete pitu mešavinom mleka i kašike šećera. Dobićete sjajnu, blago karamelizovanu koricu koja izgleda kao iz poslastičarnice.

Da li se brza pita sa jabukama jede topla ili hladna

Najbolja je mlaka, oko petnaestak minuta nakon vađenja iz rerne. Tada je kora još hrskava, a fil dovoljno ohlađen da se ukus jabuka i cimeta otvori.

Najčešće greške koje vam upropaste pitu

Prva je preterano ceđnje jabuka. Ako iscedite svu tečnost, griz nema šta da upije i pita ispadne suva. Druga je predebeo sloj fila, koji ne dozvoljava korama da se ispeku iznutra. Treća, koju gotovo svi prave, jeste pečenje na pretoploj rerni od starta. Korice tada izgore spolja, a griz unutra ostane sirov.

Cimet ne sipajte na oko. Kašičica je granica, jer u suprotnom prekriva ukus jabuke. Ako koristite slađe sorte, smanjite šećer za jednu kašiku.

Kako da pita izdrži do sutra, ako uopšte ostane

Pokrijte je čistom kuhinjskom krpom, nikako folijom dok je topla. Pod folijom se kondenzuje para i kora gubi hrskavost za sat vremena. Sutradan je vratite u rernu na 150 stepeni svega pet minuta i biće kao sveža.

Ova brza pita sa jabukama i grizom pravi se brže nego što stigne kafa da se skuva, a miris po kući traje do večeri. Koja je vaša tajna za savršen fil, dodajete li nešto što ostali ne stavljaju?

Koliko dugo se peče brza pita sa jabukama

U zagrejanoj rerni na 200 stepeni potrebno je 25 do 30 minuta, dok kora ne dobije zlatnu boju i hrskavost

Mogu li da koristim domaće kore umesto gotovih

Naravno, ali tada smanjite količinu ulja jer su domaće kore deblje i upijaju manje masnoće od kupovnih

Da li mogu da zamrznem pitu sa jabukama

Možete, ali samo pre pečenja. Sirove rolne stavite u zamrzivač, a pecite ih direktno bez odmrzavanja, uz pet minuta duže pečenja

