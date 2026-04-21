Brze galete sa voćem koje mirišu na detinjstvo! Tajna se krije u mlečnom dodatku (video)

Brze galete sa voćem oduševiće vas mirisom i ukusom. a posebno što su mekane kao duša. Tajna je u malo mlečnog dodatka.

Generacije su odrasle uz ovaj stari bakin kolač. Jedan od onih recepata koji mirišu na dom i detinjstvo, a gotove su za tili čas.

Savršen spoj mekanog testa i osvežavajućeg voća čini ove galete idealnim izborom kada želite nešto slatko, a nemate mnogo vremena.

Toliko su sočne da će vas oduševiti već na prvi zalogaj, a tajna njihove mekoće krije se u jednom posebnom mlečnom dodatku koji ih čini vazdušastim satima nakon pečenja.

Brze galete sa voćem – sastav:

2 jaja

100 g šećera

150 ml jogurta ili mleka

korica limuna

50 g maslaca

170 g brašna

1 vanilin šećer

malo soli

pola praška za pecivo

50 g seckanih jagoda

1 seckana banana

malo ulja.

Priprema:

Mikserom penasto izmutite jaja sa šećerom i otopljenim maslacem dok ne postanu svetla i kremasta. U tu smesu dodajte mleko ili jogurt, narendanu koricu limuna i brašno koje ste prethodno pomešali sa praškom za pecivo i malo soli.

Sve dobro sjedinite, a na kraju lagano špatulom umešajte seckane jagode i bananu. Aparat za galete premažite sa malo ulja pomoću četkice, pa sipajte po kašiku ili dve pripremljene smese.

Pecite oko pet minuta, zavisno od jačine vašeg aparata, dok ne porumene. Ove fine i mekane galete mogu biti odličan doručak, užina ili lagana večera uz šolju toplog napitka.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com