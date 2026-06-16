Gotove za 5 minuta, nestaju za 2: Najbrži recept za palačinke koji će vam spasiti popodne

Brze palačinke rešavaju ono najgore popodne kad svi traže slatko odmah. Probajte odnos sastojaka koji daje tanke, mekane krugove.

Palačinke ne propadaju zbog lošeg brašna, već zbog greške koju pravimo u prvih 30 sekundi na tiganju. To ume da iznervira – testo deluje savršeno, a palačinka ispadne žilava. Najveći mit u kuhinji je da testo mora da stoji 20 minuta. Uz ovaj recept za brze palačinke koje se ne lepe i ne pucaju, desert je spreman za tačno 5 minuta.

Šta pravi razliku kod najbržeg recepta za palačinke

Redosled. Prvo umutite jaje, mleko i kiselu vodu, pa tek onda dodajte brašno. Tako dobijate glatko testo bez miksera i bez čekanja.

Greška broj jedan. Kad ubacite brašno u činiju pa preko njega nalivate mleko odoka, pravite grudvice i mutite 3 minuta duže. Držite se pravila tečnost pa brašno, pa mešajte običnom žicom oko 20 sekundi.

Koliko gusto treba testo za brze palačinke

Kad podignete kutlaču od 60 ml, trag u činiji treba da nestane za dve sekunde. Gušće testo pravi gumene ivice, ređe se cepa na sredini.

U tiganj od 24 centimetra sipajte pola kašičice ulja samo za prvu turu, pa višak obrišite ubrusom. Tiganj od 24 cm daje krug koji se lako vrti, čak i na gasnoj ringli u maloj panel-kuhinji.

Tajne brzog prženja: Prvih 20 sekundi rešavaju sve

Čim testo dobije mat ivicu široku oko 1 centimetar, vreme je za okretanje. Prvih 20 sekundi rade ceo posao, a druga strana traži još 10. Ako čekate da porumeni kao palačinka iz aparata u tržnom centru, dobićete suvu koru.

Ako pravite užinu dok se na drugoj ringli greje prebranac ili supa, sklanjajte gotove komade na tanjir i pokrijte ih čistom krpom. Tako tanke domaće palačinke ostaju meke i posle 15 minuta, umesto da pucaju čim stavite džem ili eurokrem.

Suviše punjenja ovde ne pomaže mnogo. Kad je testo tanko kao papir, jedna ravna kašika džema ili krema je mera zbog koje palačinke stvarno nestanu za 2 minuta.

A vi, koji je vaš glavni trik da palačinke ostanu meke – da li ih pokrivate krpom ili imate neku drugu metodu?“

Da li mogu bez kisele vode?

Možete, ali dodajte još 50 do 70 ml obične vode. Palačinke će biti malo manje tanke.

Kako da prva palačinka ne propadne?

Zagrejte tiganj 2 minuta na srednje jakom plamenu i obrišite višak ulja ubrusom pre prve kutlače.

Koliko testo može da stoji u frižideru?

Do 24 sata u poklopljenoj činiji. Pre pečenja ga kratko promešajte, jer brašno padne na dno.

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