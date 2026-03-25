Brzi čokoladni kolač na šoljice, spas u zadnji čas kada vam se jede nešto slatko: Ova sočna poslastica je gotova za tren

Lak, brz i ukusan – šta čovek više da poželi!

Zaboravite komplikovane recepte i gomilu prljavih sudova, jer čokoladni kolač na šoljice donosi pravu revoluciju u vašu kuhinju. Svi volimo slatko, ali nemamo uvek vremena za sate provedene pored rerne, dok pokušavamo da dešifrujemo kojekave nejasne recepte.

Zato probajte ovaj recept kada vam zatreba brzinski desert. Gosti će misliti da ste ga pripremali celo popodne, iako ste potrošili svega desetak minuta na mućenje.

Odbacite vagu jer čokoladni kolač na šoljice menja pravila igre

Priprema deserata često podrazumeva precizno merenje svakog grama brašna i šećera. Ovde to apsolutno nije slučaj. Dovoljno je da uzmete jednu standardnu šolju od dva decilitra, koja će vam služiti kao glavna mera. Nema skrivenih zamki, nema stresa oko gramaže, samo čisto uživanje uz spajanje mirisnih sastojaka. Proces mućenja je toliko tečan da ćete poželeti odmah da duplirate meru. Mnogi se dvoume oko izbora namirnica, ali lepota ovog recepta leži u njegovoj prilagodljivosti. Možete staviti ono što već imate u frižideru ili špajzu.

Kako se tačno meri najlakši čokoladni desert

Za merenje sastojaka koristite istu šolju od 2 dl za sve komponente. Samo tako ćete zadržati tačan odnos suvih i tečnih delova, što garantuje da će testo biti savršeno vazdušasto i spremno za pečenje u kalupu.

Sastojci i koraci za brzi kolač sa merom

Kada su u pitanju kućni slatkiši, najbolje je držati se proverenih kombinacija. Pripremite sve namirnice na radnu ploču i krenite u akciju, jer za pripremu vam ne treba čak ni mikser. Mutilica žica završava najveći deo posla.

Evo šta vam je sve potrebno za pripremu smese:

Dva krupnija umućena jajeta

Dve pune šolje rendanih jabuka (ili šargarepe ako volite tu slatkoću)

Jedna šolja kristal šećera

Jedna šolja pšeničnog griza

Jedna šolja fino mlevenih oraha, badema ili lešnika

Jedna šolja hladnog mleka i pola šolje ulja

Jedna puna kašika kvalitetnog tamnog kakaoa

Jedna kesica praška za pecivo

Oko 100 grama očišćenih višanja, mogu i zamrznute (potpuno opciono, ali daju kiselkastu notu koja obogaćuje biskvit)

Priprema je veoma jednostavna. U dubljoj posudi snažno umutite jaja sa šećerom dok smesa ne pobeli. Ulijte tečne sastojke, prvo mleko pa ulje. Dodajte kakao kroz sitnu cediljku i dobro promešajte. Zatim ubacite suve sastojke, orahe i rendane jabuke. Uključite rernu na 180 stepeni da se dobro ugreje. Sipajte ravnomerno dobijenu smesu u nauljen i pobrašnjen kalup. Pecite biskvit dok čačkalica ne izađe potpuno suva, što obično traje oko trideset do četrdeset minuta, zavisno od rerne.

Vaši gosti će tražiti parče više

Svi odlično znamo da sjajna čokoladna glazura daje konačni pečat svakom slatkišu iz rerne. Istopite ravno sto grama crne čokolade sa sedamdeset grama svežeg maslaca na veoma laganoj vatri ili još bolje na pari. Prelijte ovaj bogat i topao premaz preko tek ispečenog, još toplog biskvita. Pustite da se kolač potpuno ohladi na sobnoj temperaturi pre nego što ga prislonite oštrici noža. Ohlađen čokoladni kolač na šoljice seče se na savršene kocke i nimalo se ne kruni.

Jednostavan slatkiš sa jabukama traži pravi pristup

Tajna zbog koje vaš sočni kakao biskvit ostaje svež danima krije se upravo u voću. Jabuke postepeno puštaju svoj prirodni sok tokom procesa pečenja, povezujući oštar griz i masne orahe u jednu homogenu celinu. Ne morate uopšte da cedite rendane jabuke pre nego što ih ubacite u vanglu. Višak tečnosti iz voća zapravo dodatno omekšava svaki zalogaj i sprečava da testo postane suvo i zagušljivo.

Kao rezultat, dobićete savršen domaći kolač koji postaje još sočniji narednog dana, naravno ukoliko ne nestane iz tepsije već iste večeri. Bogata tekstura i spoj orašastih plodova, kakaoa i voća pogađa ukuse svih generacija. Kombinujte svoj komad uz jaku jutarnju kafu ili ga poslužite kao raskošnu popodnevnu užinu.

Kojim sočnim voćem vi najradije obogaćujete svoja biskvitna testa kada imate manjak vremena, i gde obično grešite kod prelivanja čokoladom?

Koju čokoladu koristiti za glazuru preko kolača?

Najbolje je birati kvalitetnu crnu čokoladu sa visokim procentom kakaa. Ona savršeno balansira slatkoću testa i daje dubok, bogat ukus.

Mogu li da zamenim orahe nekim drugim orašastim plodovima?

Da, mleveni bademi ili pečeni lešnici funkcionišu podjednako dobro. Prilagodite recept sopstvenom ukusu i onome što trenutno imate u kući.

Koliko dugo isečeni kolač može da stoji u frižideru?

Biskvit ostaje mekan i svež do tri dana ako ga čuvate u zatvorenoj posudi. Možete ga ostaviti i na sobnoj temperaturi.

