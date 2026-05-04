Brzi kolač sa jagodama koji svima uspeva: Mera na čaše, a rezultat čista 10 (recept)

Napravite najsočniji brzi kolač sa jagodama bez vage i komplikacija. Mera na čaše, spreman za 5 minuta, a ukus je čista desetka!

Ovaj brzi kolač sa jagodama postaće vaš spas kada vam se jede nešto slatko, a nemate vremena za vaganje i komplikacije.

Sve se muti u jednoj posudi, a mera je obična čaša od 200 ml koju svi imamo u kuhinji.

Dobićete mekanu, vazdušastu koricu i sočno voće koje se topi u ustima, baš onako kako su pravile naše bake.

Zašto je ovaj brzi kolač sa jagodama najbolji izbor

Tajna je u tome što nema odvajanja belanaca i žumanaca, pa prljate minimalno suđa.

Kolač ostaje svež i sutradan, mada se obično pojede još dok je vruć uz kafu ili čaj.

Možete koristiti i zamrznuto voće, ali sveže jagode daju onu prepoznatljivu mirisnu notu proleća.

Spisak sastojaka (Mera je čaša od 200 ml)

3 jaja (poželjno sobne temperature)

1,5 čaša šećera

1 čaša jogurta

1/2 čaše ulja

2 čaše mekog brašna (tip 400)

1 kesica praška za pecivo

300-400 g svežih jagoda

Malo šećera u prahu za posipanje

Koraci do savršenog dezerta

Najpre uključite rernu na 180 stepeni da se zagreje dok vi pripremate smesu.

Mikserom umutite jaja i šećer dok ne postanu penasti, pa dodajte jogurt i ulje i kratko promešajte.

Na kraju lagano umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica.

SAVET: Pre nego što jagode stavite na testo, uvaljajte ih u malo griza ili brašna kako ne bi pale na dno pleha tokom pečenja.

Smesu izlijte u podmazan pleh, poređajte iseckano voće odozgo i pecite oko 30-35 minuta.

Kako da kolač uvek bude vazdušast?

Bitno je da jaja i jogurt budu sobne temperature, jer se tako lakše sjedine sa brašnom i testo bolje naraste.

Brašno uvek prosejte zajedno sa praškom za pecivo da biste izbegli grudvice i dobili onu finu, sunđerastu teksturu.

Nemojte predugo mutiti nakon dodavanja brašna, dovoljno je samo da se smesa ujednači.

Koliko dugo se peče brzi kolač sa jagodama?

Svaka rerna je drugačija, pa je najbolje da koristite staru dobru metodu sa čačkalicom nakon dvadesetog minuta.

Ako čačkalica izađe suva, kolač je spreman da se vadi i pospe šećerom u prahu.

Pazite da ne prepečete biskvit kako ne bi postao suv, jer jagode treba da mu daju sočnost.

Da li mogu koristiti drugo voće umesto jagoda?

Naravno, ovaj recept je osnovna baza koja trpi sve vrste sezonskog voća poput višanja, malina ili kajsija.

Ukoliko koristite kiselije voće, slobodno dodajte još kašiku šećera preko samih plodova pre pečenja.

Zimi ovaj isti biskvit možete praviti sa rendanim jabukama i cimetom za podjednako dobar rezultat.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com