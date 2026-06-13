Bake ga prave za svaki post: Ovaj kolač je najlakši za spremanje, a ukus je neponovljiv!

Tražite brzi posni kolač koji uspeva iz prve? Isprobajte ovaj jednostavan recept od 3 sastojka koji će vas oduševiti mirisom i sočnim ukusom.

Brzi posni kolač koji svako ume da napravi: Recept od 3 sastojka!

Svi smo se bar jednom našli u situaciji da nam se jede nešto slatko, a u kuhinji kao da je vetar oduvao sve namirnice. Umesto da očajavate ili trčite do prodavnice, isprobajte ovaj recept za najbrži posni kolač.

Pravi se od onoga što već imate u kući, a spas je i kada vam iznenadni gosti pokucaju na vrata, a vi nemate čime da ih poslužite.

Šta vam je potrebno od sastojaka?

Za ovu poslasticu vam ne trebaju skupi proizvodi iz prodavnice.

Sve se meri jednom običnom šoljom od 200 ml:

2 šolje brašna (meko ili oštro, šta imate).

1 šolja šećera (može i malo više ako volite slađe).

1 šolja kisele vode (ona daje vazdušastost bez jaja).

Pola šolje ulja.

3 pune kašike džema (kajsija ili šljiva za domaći šmek).

1 kesica praška za pecivo.

Kako se priprema korak po korak?

Sve se muti u jednoj posudi, tako da nećete ni praviti nered u kuhinji.

U činiju prvo sipajte kiselu vodu, ulje i džem, pa dobro promešajte viljuškom da se džem rastvori. Postepeno dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo, pa sjedinite dok ne nestanu grudvice. Pleh obložite papirom za pečenje ili ga podmažite uljem i pospite brašnom. Sipajte smesu i poravnajte kašikom. Pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 20 do 25 minuta.

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Najlepše stvari u životu su one jednostavne, a ovaj kolač mirisom vraća u detinjstvo.

Koja je tajna savršene sočnosti?

Mnogi greše jer predugo peku kolač, pa on postane suv.

Caka je u tome da ga izvadite tačno kada porumeni, kako bi sredina ostala mekana.

SAVET: Prelijte gotov kolač sa dve kašike toplog džema dok je još vruć, jer će se tako upiti direktno u testo i dati mu neverovatnu, bogatu notu.

Da li mogu da koristim zamrznuto voće?

Naravno, ovo je savršena osnova za bilo koje voće iz zamrzivača.

Samo ga ocedite od viška vode pre nego što ga dodate u smesu.

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Kako da kolač ostane svež danima?

Najbolje je da ga čuvate u dobro zatvorenoj plastičnoj posudi na sobnoj temperaturi.

Brzi posni kolač će ostati mekan i ukusan čak 3 do 4 dana nakon pripreme.

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