Toliko je ukusno, sočno, jednostavno: Ovaj brzopotezni domaći kolač bez brašna ćete uvek praviti

Brzopotezni kolač koji ćete uvek praviti, Lako se i brzo priprema, tako da ne morate biti iskusan kulinarski čarobnjak da biste ga pripremili.

Ako ste žudeli za domaćim poslasticama, imamo odličan predlog za brzopotezni domaći kolač koji neće zahtevati mnogo truda, a vaša porodica će ga obožavati Kolač od čizkejka, griza i limuna osvojiće vas svojim luksuznim ukusom, ali i zato što se veoma lako pravi.

Limun i sir su klasična kombinacija u svetu deserta koja vekovima osvaja nepca širom sveta.

Čizkejk i limunski kolači dolaze u bezbroj oblika: sa ili bez kore, sa kremom ili glazurom, flambirani i kuvani na pari, pečeni u kalupu ili servirani kao hladni kremasti kriške. Ali bez obzira na oblik, zajednički imenilac je uvek isti – taj prepoznatljivi, sveži ukus koji vas podseća na nešto domaće i originalno.

Šta kažete na ukusan kolač od čizkejka, griza i limuna bez standardnog sastojka – brašna? Ovaj brzi desert nas je osvojio ne samo svojom sočnošću i lakoćom pripreme, već i činjenicom da oživljava nepravedno zaboravljeni griz i vraća ga na naše kuhinjske police.

Lako se i brzo priprema, tako da ne morate biti baš iskusan kulinarski čarobnjak da biste začas pripremili ovaj brzopotezni kolač.

Sastojci

250 g svežeg sira

100 g griza

2 jaja

3 kašike meda

sok jednog limuna, rendana kora

1 kašičica praška za pecivo

100 ml jogurta

1 kašičica ekstrakta vanile, prstohvat soli

Priprema

U velikoj posudi pomešajte sveži sir, griz, jaja, med, sok i koru limuna, prašak za pecivo, ekstrakt vanile i prstohvat soli.

Dodajte jogurt i mešajte dok ne postane glatko.

Zatim, zagrejte rernu na 180 stepeni i obložite pleh papirom za pečenje. Sipajte smesu u pleh i poravnajte površinu. Pecite kolač oko 35 minuta. I uživajte!

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