Toliko je ukusno, sočno, jednostavno: Ovaj brzopotezni domaći kolač bez brašna ćete uvek praviti

Ako ste žudeli za domaćim poslasticama, imamo odličan predlog za brzopotezni domaći kolač koji neće zahtevati mnogo truda, a vaša porodica će ga obožavati Kolač od čizkejka, griza i limuna osvojiće vas svojim luksuznim ukusom, ali i zato što se veoma lako pravi.
Limun i sir su klasična kombinacija u svetu deserta koja vekovima osvaja nepca širom sveta.
Čizkejk i limunski kolači dolaze u bezbroj oblika: sa ili bez kore, sa kremom ili glazurom, flambirani i kuvani na pari, pečeni u kalupu ili servirani kao hladni kremasti kriške. Ali bez obzira na oblik, zajednički imenilac je uvek isti – taj prepoznatljivi, sveži ukus koji vas podseća na nešto domaće i originalno.
Šta kažete na ukusan kolač od čizkejka, griza i limuna bez standardnog sastojka – brašna? Ovaj brzi desert nas je osvojio ne samo svojom sočnošću i lakoćom pripreme, već i činjenicom da oživljava nepravedno zaboravljeni griz i vraća ga na naše kuhinjske police.
Lako se i brzo priprema, tako da ne morate biti baš iskusan kulinarski čarobnjak da biste začas pripremili ovaj brzopotezni kolač.
Sastojci
- 250 g svežeg sira
- 100 g griza
- 2 jaja
- 3 kašike meda
- sok jednog limuna, rendana kora
- 1 kašičica praška za pecivo
- 100 ml jogurta
- 1 kašičica ekstrakta vanile, prstohvat soli
Priprema
U velikoj posudi pomešajte sveži sir, griz, jaja, med, sok i koru limuna, prašak za pecivo, ekstrakt vanile i prstohvat soli.
Dodajte jogurt i mešajte dok ne postane glatko.
Zatim, zagrejte rernu na 180 stepeni i obložite pleh papirom za pečenje. Sipajte smesu u pleh i poravnajte površinu. Pecite kolač oko 35 minuta. I uživajte!
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