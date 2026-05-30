Čizkejk bez grama šećera, i savršeno sladak i kremast, pokušajte da mu odolite!

Njegova popularnost ne jenjava, a naročito zdravija varijanta. Čizkejk bez grama šećera je poslastica kojoj malo ko može da odoli.

Klasični čizkejk ima lakšu verziju koja ne odustaje od ukusa, ali donosi manje kalorija i više proteina. Ovaj kremasti čizkejk bez grama šećera je idealan za sve koji traže zdraviji desert, ali koji ne žele da se odreknu svog omiljenog deserta

Čizkejk je godinama među najpopularnijim desertima, a njegova popularnost ne jenjava ni kada su u pitanju zdravije verzije. Ova varijanta donosi poznatu kremastu teksturu, ali sa manje masti, bez dodatog šećera i većim sadržajem proteina.

Glavna zvezda recepta je kvark sir, mlečni proizvod koji sadrži manje masti od klasičnog krem sira, ali više proteina. Ako ga ne možete pronaći, može se koristiti i svež sir sa niskim sadržajem masti i kremastom teksturom, poželjno polumasni.

Umesto šećera koriste eritritol u prahu, dok nekoliko kapi sukraloze dodatno pojačava slatkoću bez dodavanja dodatnih kalorija.

Rezultat je lakši čizkejk koji će zadovoljiti vašu želju za slatkišima, a da pritom ne dobijete osećaj da ste preterali.

Čizkejk bez grama šećera

Sastojci:

750 g kremastog kvark sira

250 g krem sira

4 jaja

100 ml kondenzovanog mleka

75 g eritritola u prahu

10 do 12 kapi tečne sukraloze

25 g kukuruznog skroba

1 kašičica ekstrakta vanile

rendana kora pola limuna

Priprema:

Lagano navlažite kalup prečnika 20 do 22 centimetra vodom i obložite ga zgužvanim papirom za pečenje tako da ivice papira vire izvan kalupa.

Pomešajte kvark i krem sir u velikoj posudi. Dodajte eritritol, sukralozu, vanilu i koru limuna i lagano ručno mešajte, bez upotrebe miksera velike brzine kako biste izbegli unošenje previše vazduha u smesu.

Rastvorite kukuruzni skrob u isparenom mleku i dodajte u smesu. Umešajte jaja jedno po jedno, nežnim pokretima. Sipajte smesu u kalup i lagano kucnite kalupom o radnu površinu nekoliko puta da biste uklonili mehuriće vazduha.

Pecite 15 minuta u rerni zagrejanoj na 220 stepeni, zatim smanjite temperaturu na 160 stepeni i nastavite sa pečenjem još 35 do 40 minuta.

Čizkejk je gotov kada su ivice čvrste, a sredina još uvek blago klimava.

Nakon pečenja, ostavite kolač u isključenoj rerni sa odškrinutim vratima 40 minuta, zatim ohladite na sobnoj temperaturi i stavite u frižider najmanje osam sati.

Sezonski preliv: Kuli od jagoda

Kuli od jagoda se savršeno slaže sa kolačem, dodatno ističući svežinu deserta.

Sastojci:

250 g zrelih jagoda

15 do 20 g eritritola u prahu

malo limunovog soka po želji

pola lista želatina

Priprema:

Stavite iseckane jagode u šerpu sa nekoliko kapi limunovog soka i kuvajte osam do deset minuta na srednjoj vatri. Ako želite slađi ukus, dodajte eritritol.

Potopite želatin u hladnu vodu pet minuta i umešajte ga u tople jagode nakon što sklonite šerpu sa vatre.

Sve izblendirajte štapnim blenderom, a za glađu teksturu, procedite kroz finu cediljku.

Ohlađeni kuli poslužite uz čizkejk.

