Glatka i sjajna glazura koja ne puca kad sečete kolač ili tortu: Ovako je prave majstori u poslastičarnicama

Čokoladna glazura koja ne puca pod nožem, već se seče kao puter. Probajte trik majstora iz poslastičarnice.

Čokoladna glazura koja pukne pri prvom rezu pretvara četiri sata rada u tacnu razbijenog stakla. Najveći problem nije čokolada, problem je odnos masnoće i vlage u prelivu.

Holandski majstor Rudolf van Vin ima jednostavno rešenje koje već dugo kruži po srpskim kuhinjama. Njegova glazura od čokolade ostaje elastična i kad zaseče oštar nož, jer u sebi nosi tačno onoliko putera i pavlake koliko treba da ne otvrdne u koru.

Zašto klasičan preliv puca, a ovaj ne

Tu većina nas greši. Preliv pravljen samo od čokolade i malo vode stvori tanak, krt sloj koji se ponaša kao karamel staklo, lepo izgleda dok ne dotaknete nož. Čim oštrica pritisne površinu, sloj se rascepi po sredini i povuče parče sa sobom.

Trik je u masnoći. Puter daje mekoću na hladnom, slatka pavlaka zadržava vlagu i sprečava da se površina osuši preko noći u frižideru. Zato se ova čokoladna glazura seče glatko i kad torta prenoći.

Sastojci za pravu poslastičarsku glazuru

250 g omekšalog putera

300 g šećera u prahu

200 g istopljene crne čokolade

2 kašike kakao praha

100 g tečne slatke pavlake

Priprema korak po korak

Omekšali puter ubacite u činiju zajedno sa šećerom u prahu i mutite mikserom dok ne dobijete potpuno glatku, svetlu kremu. Dodajte kakao i provrtite još pola minuta, dovoljno da boja postane ujednačena.

Sada smanjite brzinu miksera na najslabiju. Polako sipajte otopljenu, ali ne vrelu čokoladu, pa odmah za njom slatku pavlaku. Mutite dok smesa ne postane penasta i sjajna kao saten.

Ima grudvica? Sasvim normalno. Činiju nakratko spustite u veću posudu sa vrelom vodom, samo dva do tri minuta, i nastavite da mutite. Toplota otopi sitne komadiće putera koji nisu hteli da se uklope.

Kako naneti čokoladni preliv da ostane sjajan

Ne čekajte. Penasta tekstura traje desetak minuta, posle toga preliv počinje da gubi elastičnost i hvata se za špatulu. Radite brzo, ali bez panike.

Koristite široku špatulu i povucite glazuru od centra ka ivicama torte. Ne trudite se da sloj bude milimetarski savršen, gustina smese sama izravna površinu dok stoji. Što manje prelazite špatulom preko iste tačke, sjaj će biti jači.

Najčešća greška domaćica

Pregrejana čokolada. Kad se otopi na previše jakoj vatri, masnoća se odvoji od kakao dela i glazura nikad ne uhvati onaj satenski sjaj. Topite je na pari ili u mikrotalasnoj na 30 sekundi po intervalu, uz mešanje između.

Druga greška, hladan puter. Mora da bude sobne temperature, mekan na dodir, ali ne istopljen. Ako ga izvadite iz frižidera pa odmah krenete da mutite, dobićete grudvice koje se kasnije ne mogu sasvim popraviti.

Kako se ova čokoladna glazura ponaša u frižideru

Torta sa ovom glazurom mirno stoji u frižideru i 48 sati, a da površina ne ispuca. Pre serviranja je izvadite 20 minuta ranije, jer hladan puter je tvrđi i preliv tada nije u svom najboljem izdanju. Na sobnoj temperaturi se vraća u meko, sečivo stanje.

