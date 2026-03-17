Čokoladna torta koja se pravi za 10 minuta: Ova poslastica od 4 sastojka uspeva baš svima

Čokoladna torta za 10 minuta je savršen izbor kada ti se jede nešto slatko odmah – pravi se brzo, a ukus je kao iz poslastičarnice.

Ova čokoladna torta je bolja nego klasična varijanta a ukusna je i pravi se brzo.

Da li ti se jede nešto slatko? E pa ova čokoladna torta je rešenje koje bukvalno menja igru.

Nema čekanja, nema komplikovanih sastojaka – samo četiri osnovne stvari koje verovatno već imaš kod kuće.

Ono što ovu tortu izdvaja nije samo brzina, već i tekstura – spolja blago čvrsta, a unutra mekana i kremasta, skoro kao sufle. I upravo tu leži njena čar.

Sastojci:

čokolada

jaja

šećer

maslac

Bez brašna, bez miksera, bez filozofije.

Priprema:

Prvo se čokolada i maslac otope zajedno (najlakše na pari ili u mikrotalasnoj). Kada se smesa malo prohladi, dodaju se umućena jaja sa šećerom. Sve se sjedini u glatku masu i sipa u manji kalup ili posudu.

Pečenje traje kratko – oko 10 minuta, i tu dolazimo do važnog detelja: ne treba je prepeći. Ako želiš onu sočnu sredinu koja „curi“, izvadi je dok je još blago mekana u centru.

Mali saveti iz prakse

Prvi put kada sam pravio ovu tortu, ostavio sam je u rerni još samo malo. Greška. I dalje je bila dobra, ali nije imala onu magičnu sredinu. Sledeći put sam je izvadio ranije – i to je bio taj momenat kada shvatiš zašto ovaj desert postaje hit.

Zašto je svi prave?

Idealna je za:

iznenadne goste

večernju želju za slatkim

situacije kada nemaš vremena, ali hoćeš nešto „wow“

I ono najvažnije – izgleda kao da si se mnogo potrudio, a zapravo nisi.

Na kraju, možeš je poslužiti sa kuglom sladoleda, voćem ili samo posuti šećerom u prahu. Kako god da je serviraš, jedno je sigurno – ova čokoladna torta nestaje sa tanjira brže nego što se pravi.

