Kolač Crnac bez jaja, sa punim čokoladnim ukusom mekan, sočan i gotov za tren!

 –  
Kolač Crnac bez jaja prava domaća poslastica izuzetnog čokoladnog ukusa. Ako vam treba nešto slatko, a nemate jaja u kući, ovo je idealno.
Kolač crnac bez jaja
Foto: Caitlyn de Wild - Unsplash

Bez jaja, bez miksera, bez stresa, a sa punim čokoladnim ukusom! Kolač Crnac bez jaja je sočan čokoladni kolač bez jaja, jednostavan za pripremu i savršen za sve ljubitelje poslastica.

Ovaj kolač je pravi spas kad nemate jaja u kući, a jede vam se nešto slatko i domaće!

Kolač Crnac bez jaja – sastojci:

  • 2 šolje brašna
  • 1 šolja šećera
  • 1 šolja mineralne vode
  • 1/2 šolje ulja
  • 3 kašike kakaoa
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 1 vanilin šećer

Glazura (po želji):

  • 100 g čokolade
  • 2 kašike mleka ili biljnog napitka
  • 1 kašika ulja

Priprema:

Pomešajte sve suve sastojke: brašno, šećer, kakao, prašak za pecivo i vanilu. Dodajte ulje i mineralnu vodu, pa izmešajte da dobijete glatku smesu.

Ugrejati rernu na 200 C. U činiju sipati sve suve sastojke, zatim dodati jogurt i ulje pa sve sjediniti. Merimo sve časom od jogurta ili kiselog mleka. Namazati pleh 20×30 cm uljem pa pobrašnjaviti i izliti smesu. Pecite na 180°C oko 25–30 minuta.

Kada je kolač pečen pripremiti preliv tako što u šerpici otopimo margarin i šećer, dodamo mleko pa čokoladu. Kada se sve lepo sjedini i dobijemo retku smesu prelijemo preko kolača, koji smo prethodno izbockali na više mesta da bi bolje upio preliv. Vruć preliv ide na vruć kolač!

Ohladiti i seći na kocke! Po želji, prelijte čokoladnom glazurom dok je kolač još topao.

Kolač Crnac bez jaja može se poslužiti samostalno ili uz šlag i bobičasto voće po želji. Izuzetno je sočan i čokoladast, a lako se priprema, što ga čini savršenim izborom za sve sladokusce!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com