Kolač Crnac bez jaja, sa punim čokoladnim ukusom mekan, sočan i gotov za tren!

Kolač Crnac bez jaja prava domaća poslastica izuzetnog čokoladnog ukusa. Ako vam treba nešto slatko, a nemate jaja u kući, ovo je idealno.

Bez jaja, bez miksera, bez stresa, a sa punim čokoladnim ukusom! Kolač Crnac bez jaja je sočan čokoladni kolač bez jaja, jednostavan za pripremu i savršen za sve ljubitelje poslastica.

Ovaj kolač je pravi spas kad nemate jaja u kući, a jede vam se nešto slatko i domaće!

Kolač Crnac bez jaja – sastojci:

2 šolje brašna

1 šolja šećera

1 šolja mineralne vode

1/2 šolje ulja

3 kašike kakaoa

1 kesica praška za pecivo

1 vanilin šećer

Glazura (po želji):

100 g čokolade

2 kašike mleka ili biljnog napitka

1 kašika ulja

Priprema:

Pomešajte sve suve sastojke: brašno, šećer, kakao, prašak za pecivo i vanilu. Dodajte ulje i mineralnu vodu, pa izmešajte da dobijete glatku smesu.

Ugrejati rernu na 200 C. U činiju sipati sve suve sastojke, zatim dodati jogurt i ulje pa sve sjediniti. Merimo sve časom od jogurta ili kiselog mleka. Namazati pleh 20×30 cm uljem pa pobrašnjaviti i izliti smesu. Pecite na 180°C oko 25–30 minuta.

Kada je kolač pečen pripremiti preliv tako što u šerpici otopimo margarin i šećer, dodamo mleko pa čokoladu. Kada se sve lepo sjedini i dobijemo retku smesu prelijemo preko kolača, koji smo prethodno izbockali na više mesta da bi bolje upio preliv. Vruć preliv ide na vruć kolač!

Ohladiti i seći na kocke! Po želji, prelijte čokoladnom glazurom dok je kolač još topao.

Kolač Crnac bez jaja može se poslužiti samostalno ili uz šlag i bobičasto voće po želji. Izuzetno je sočan i čokoladast, a lako se priprema, što ga čini savršenim izborom za sve sladokusce!

