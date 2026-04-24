Kolač Crnac bez jaja, sa punim čokoladnim ukusom mekan, sočan i gotov za tren!

Bez jaja, bez miksera, bez stresa, a sa punim čokoladnim ukusom! Kolač Crnac bez jaja je sočan čokoladni kolač bez jaja, jednostavan za pripremu i savršen za sve ljubitelje poslastica.
Ovaj kolač je pravi spas kad nemate jaja u kući, a jede vam se nešto slatko i domaće!
Kolač Crnac bez jaja – sastojci:
- 2 šolje brašna
- 1 šolja šećera
- 1 šolja mineralne vode
- 1/2 šolje ulja
- 3 kašike kakaoa
- 1 kesica praška za pecivo
- 1 vanilin šećer
Glazura (po želji):
- 100 g čokolade
- 2 kašike mleka ili biljnog napitka
- 1 kašika ulja
Priprema:
Pomešajte sve suve sastojke: brašno, šećer, kakao, prašak za pecivo i vanilu. Dodajte ulje i mineralnu vodu, pa izmešajte da dobijete glatku smesu.
Ugrejati rernu na 200 C. U činiju sipati sve suve sastojke, zatim dodati jogurt i ulje pa sve sjediniti. Merimo sve časom od jogurta ili kiselog mleka. Namazati pleh 20×30 cm uljem pa pobrašnjaviti i izliti smesu. Pecite na 180°C oko 25–30 minuta.
Kada je kolač pečen pripremiti preliv tako što u šerpici otopimo margarin i šećer, dodamo mleko pa čokoladu. Kada se sve lepo sjedini i dobijemo retku smesu prelijemo preko kolača, koji smo prethodno izbockali na više mesta da bi bolje upio preliv. Vruć preliv ide na vruć kolač!
Ohladiti i seći na kocke! Po želji, prelijte čokoladnom glazurom dok je kolač još topao.
Kolač Crnac bez jaja može se poslužiti samostalno ili uz šlag i bobičasto voće po želji. Izuzetno je sočan i čokoladast, a lako se priprema, što ga čini savršenim izborom za sve sladokusce!
