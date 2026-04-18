Domaće cimet rolnice sa bogatim kremastim filom: Mekane i mirisne, savršene za desert

Ako se malo potrudite i napravite domaće cimet rolnice sa kremastim prelivom, oduševićete sve ukućane. Savršenstvo od poslastice.
Foto: OakleyOriginals - CC BY 2.0

Domaće cime rolnice su mekana, mirisna i bogata poslastica sa cimetom i kremastim prelivom – savršene za doručak ili desert.

Osnovne informacije

Vrsta jela: slatko pecivo
Težina pripreme: srednja
Vreme pripreme: oko 2 sata (sa narastanjem testa)
Broj porcija: 10–12 rolnica
Pleh: srednji (oko 20×30 cm)

Domaće cimet rolnice – sastojci:

Testo:

  • 500 g mekog brašna
  • 250 ml toplog mleka
  • 1 kesica suvog kvasca (7 g)
  • 80 g šećera
  • 80 g otopljenog putera
  • 1 jaje + 1 žumance
  • prstohvat soli

Fil:

  • 100 g putera (mekog)
  • 150 g smeđeg šećera
  • 2–3 kašike cimeta

Preliv (opciono):

  • 150 g krem sira
  • 80 g šećera u prahu
  • 2 kašike maslaca
  • malo ekstrakta vanile

Priprema

1. Aktivacija kvasca
U toplo mleko dodajte kašičicu šećera i kvasac. Ostavite 10 minuta da se aktivira i zapeni.

2. Mešenje testa
Pomešajte nadošli kvasac sa ostalim sastojcima za testo. Mesite dok ne dobijete glatko i elastično testo.
Pokrijte i ostavite na toplom oko 1 sat, dok se ne udvostruči.

3. Filovanje
Testo razvijte u pravougaonik (otprilike 30×40 cm).
Premažite mekim puterom, pa ravnomerno pospite smeđim šećerom i cimetom.

4. Uvijanje i sečenje
Uvijte testo u čvrst rolat.

Isecite na 10–12 jednakih rolnica (najbolje koncem, da ostanu lepe i ne spljeskane).

5. Pečenje
Ređajte rolnice u podmazan pleh sa malo razmaka.

Ostavite da narastu još 20–30 minuta.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 20–25 minuta, dok ne porumene.

6. Preliv
Dok su još tople, premažite ih ili prelijte umućenim krem sirom, šećerom u prahu, maslacem i vanilom.

Savet

Najbolje cimet rolnice su mekane i blago „lepljive“ zahvaljujući karamelizovanom šećeru i puteru. Nemojte ih prepeći – tako ostaju sočne i vazdušaste.

