Domaće cimet rolnice sa bogatim kremastim filom: Mekane i mirisne, savršene za desert

Domaće cime rolnice su mekana, mirisna i bogata poslastica sa cimetom i kremastim prelivom – savršene za doručak ili desert.
Osnovne informacije
Vrsta jela: slatko pecivo
Težina pripreme: srednja
Vreme pripreme: oko 2 sata (sa narastanjem testa)
Broj porcija: 10–12 rolnica
Pleh: srednji (oko 20×30 cm)
Domaće cimet rolnice – sastojci:
Testo:
- 500 g mekog brašna
- 250 ml toplog mleka
- 1 kesica suvog kvasca (7 g)
- 80 g šećera
- 80 g otopljenog putera
- 1 jaje + 1 žumance
- prstohvat soli
Fil:
- 100 g putera (mekog)
- 150 g smeđeg šećera
- 2–3 kašike cimeta
Preliv (opciono):
- 150 g krem sira
- 80 g šećera u prahu
- 2 kašike maslaca
- malo ekstrakta vanile
Priprema
1. Aktivacija kvasca
U toplo mleko dodajte kašičicu šećera i kvasac. Ostavite 10 minuta da se aktivira i zapeni.
2. Mešenje testa
Pomešajte nadošli kvasac sa ostalim sastojcima za testo. Mesite dok ne dobijete glatko i elastično testo.
Pokrijte i ostavite na toplom oko 1 sat, dok se ne udvostruči.
3. Filovanje
Testo razvijte u pravougaonik (otprilike 30×40 cm).
Premažite mekim puterom, pa ravnomerno pospite smeđim šećerom i cimetom.
4. Uvijanje i sečenje
Uvijte testo u čvrst rolat.
Isecite na 10–12 jednakih rolnica (najbolje koncem, da ostanu lepe i ne spljeskane).
5. Pečenje
Ređajte rolnice u podmazan pleh sa malo razmaka.
Ostavite da narastu još 20–30 minuta.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 20–25 minuta, dok ne porumene.
6. Preliv
Dok su još tople, premažite ih ili prelijte umućenim krem sirom, šećerom u prahu, maslacem i vanilom.
Savet
Najbolje cimet rolnice su mekane i blago „lepljive“ zahvaljujući karamelizovanom šećeru i puteru. Nemojte ih prepeći – tako ostaju sočne i vazdušaste.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com