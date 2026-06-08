Domaći sladoled od samo 3 sastojka: 10 minuta posla, a ukus kao iz najbolje poslastičarnice

Domaći sladoled od 3 sastojka pravite za 10 minuta, bez mašine i kuvanja. Probajte recept koji ostaje kremast i mekan i posle 3 dana.

Domaći sladoled od 3 sastojka: 10 minuta posla, ali svi greše u jednom koraku

Tri sastojka, jedna posuda i deset minuta.

Iz zamrzivača vadite domaći sladoled koji se kašikom seče kao u poslastičarnici.

Ovaj recept ne traži mašinu, ni kuvanje žumanaca, ni termometar. Traži samo da se ne preskoči jedan korak koji većini upropasti ceo trud.

Recept počiva na tri stvari: slatka pavlaka za šlag (33 odsto masti), zaslađeno kondenzovano mleko iz konzerve i ekstrakt vanile.To je sve.

Pavlaka daje vazduh i mekoću, a kondenzovano mleko donosi slatkoću i sprečava da masa postane tvrda gruda leda. Bez te konzerve, dobijate ledenu kocku, a ne pravi sladoled.

U čemu je trik da sladoled ostane kremast

Slatku pavlaku mutite mikserom dok ne dobijete čvrste vrhove, obično tri do četiri minuta. Tu se krije taj jedan korak koji svi zaborave: pavlaka mora biti ledena, pravo iz frižidera.

Ako nije dovoljno hladna, neće se umutiti kako treba i sladoled će se slediti u kamen. Mlaka pavlaka je greška broj jedan.

Kondenzovano mleko radi ostatak posla – ono vezuje vodu u smesi i sprečava stvaranje velikih kristala leda. Zato ovaj sladoled ostaje mekan i kremast čak i posle tri dana u zamrzivaču. Isti princip koriste i najbolje poslastičarnice, samo na teži način.

Kako napraviti sladoled od 3 sastojka korak po korak

Postupak je kratak, ali redosled je važan. Prvo umutite pavlaku, pa tek onda dodajte ostalo, da ne izgubite vazduh koji ste upravo ubacili.

Umutite 500 ml hladne slatke pavlake do čvrstih vrhova.

500 ml hladne slatke pavlake do čvrstih vrhova. Sipajte 400 g zaslađenog kondenzovanog mleka i kašičicu vanile.

Sjedinite špatulom, pokretima odozdo nagore, nikako mikserom.

Prebacite u posudu, pokrijte i ostavite u zamrzivač 5 do 6 sati.

Kojih grešaka se čuvati

Najveći problem nije recept, nego mućenje pavlake. Ako je premutite, postaje zrnasta i razdvaja se na maslac i tečnost. Stanite čim špatula ostavlja trag koji se ne sliva. Druga zamka je topla kuhinja u junu, kad pavlaka brzo omekša, pa umutite kraj otvorenog prozora ili stavite činiju na led.

Vanila je dosadna? Ubacite dve kašike kakaa, koru limuna ili šaku zdrobljenog keksa pre zamrzavanja. Domaćice koje vole jaku aromu dodaju i kašiku instant kafe rastvorene u kapi vode. Osnova ostaje ista, vi birate ukus, a na kraju dobijete savršen domaći sladoled od 3 sastojka.

Da li mogu da napravim sladoled bez kondenzovanog mleka?

Možete, ali rezultat nije isti. Bez njega masa se brzo sledi u tvrdu grudu jer nema šta da veže vodu i spreči kristale leda.

Koliko dugo traje domaći sladoled u zamrzivaču?

Do dve nedelje, ako je dobro pokriven. Posle toga gubi mekoću i hvata mirise iz zamrzivača, pa ga držite u posudi sa poklopcem.

Zašto mi se sladoled sledio u kamen?

Najčešće zato što pavlaka nije bila dovoljno hladna pa se nije umutila, ili je izostalo kondenzovano mleko koje masu drži mekanom.

A vi, koji ukus prvi pravite kad upalite zamrzivač, klasičnu vanilu ili nešto smelije? Napišite u komentarima koju kombinaciju isprobate.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com