Slatkiš koji topi kilograme: Fit ledene kocke koje možete jesti i na dijeti, a ukusnije su od originala

Fit ledene kocke se spremaju za tren, bez šećera, a jedu se bez griže savesti. Probajte recept koji je bolji od originala.

Svi znamo koliko šećera ide u prave ledene kocke i da jedan komad ima preko 350 kalorija. Zato su ove fit ledene kocke spas ako vam se jede slatko, a pazite na liniju. Zadržale su savršen kremasti ukus i čokoladni preliv, ali nemaju beli šećer.

Sve je gotovo očas posla – banana daje slatkoću, proteinski puding menja šlag, a kolač se peče samo petnaest minuta.

Zašto fit ledene kocke pobeđuju original

Najveći problem klasičnog recepta nije čokolada, nego kora. Bela kora, beli šećer, pa još kremasti fil sa puterom, to je tepsija od koje vam se nakon dva komada spava do večere. Ovde menjamo samo dva sastojka, a kalorija nestaje skoro upola.

Ovsene pahuljice umesto brašna, banana umesto šećera, i odjednom imate desert koji se uklapa i u dane kada brojite šta jedete.

Sastojci za kolač:

Sve staje na jednu policu, ništa egzotično, ništa što se kupuje u specijalizovanim radnjama. Proteinski puding od vanile i kesicu čoko proteina nađete u svakom većem marketu, ostalo je standardna ekipa iz frižidera.

Za koru:

2 jaja

60 g ovsenih pahuljica

1 kašika kakao praha

60 ml bademovog mleka

kašičica praška za pecivo

20 g čoko proteina (jedna kesica)

malo dodatnog mleka za prelivanje

Za fil:

1 proteinski puding od vanile

3 kašike grčkog jogurta

1 zrela banana

Za preliv:

100 g crne čokolade

100 ml bademovog mleka

Priprema:

Sve sastojke za koru ubacite u blender i izmiksajte dok ne dobijete glatku, tamnu smesu. Sipajte u manju tepsiju obloženu papirom za pečenje i pecite 15 minuta na 200 stepeni.

Vreme je kratko, pa pazite da ne prepečete, jer kora kasnije upija mleko i mora ostati mekana.

Prohlađenu koru izbockajte viljuškom po celoj površini, pa je prelijte sa par kašika bademovog mleka. Tu većina domaćica preskoči korak i onda se ljuti što je kora suva.

Bockanje nije fora za izgled, nego za to da mleko stvarno uđe unutra.

Bananu isecite na tanje kolutove i poređajte gusto preko kore. Pomešajte grčki jogurt i pripremljeni proteinski puding, pa tu kremu razmažite preko banane.

Stavite kolač na pola sata u zamrzivač, to je minimum. Sat vremena je bolje, jer fil mora da stegne pre nego što ide vrela čokolada.

Ganaš koji ne puca prilikom sečenja

Crnu čokoladu izlomite na komade i prelijte vrelim bademovim mlekom. Sačekajte minut, pa lagano mešajte dok ne dobijete sjajnu, gustu masu.

Glazuru sipajte preko hladnog fila i odmah razravnajte, jer se na ledenoj podlozi stegne začas. Ako čekate, dobićete grudvice umesto ravne čokoladne ploče.

Greška koja vam upropasti ceo trud oko kolača

Nemojte koristiti zelenu, tvrdu bananu. Mora biti zrela, sa flekicama na kori, jer samo takva banana ima dovoljno prirodnog šećera da koru učini slatkom.

Tvrda banana ostane bljutava i ceo desert dobije ukus dijetnog keksa iz apoteke.

Zašto ćete stalno praviti ove fit ledene kocke

Fora je u tome što ovaj kolač uopšte nema onaj bljutav ukus dijetalne hrane. Dobijate prave, kremaste fit ledene kocke koje klize niz grlo, a nema težine u stomaku.

Recept je čist dokaz da zdrave zamene mogu da ispadnu top. Sledeći put kad vam se prijede slatko, batalite onu staru kalorijsku bombu.

Napravite ovu verziju i jedite bez trunke griže savesti.

