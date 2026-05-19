Grčke krofnice sa medom: Spolja hrskave, iznutra mekane i neodoljivo slatke, kao one sa grčkih plaža

Grčke krofnice sa medom, poznate kao „lokumades“, predstavljaju jednostavan i veoma ukusan desert koji često asocira na opuštene letnje večeri uz more.
Napravićete ih veoma lako kod kuće i spadaju u one poslastice koje osvajaju na prvi zalogaj.
Spolja su blago hrskave, dok su iznutra mekane, lagane i pune vazduha. Kada se preliju medom i pospu cimetom, dobijaju prepoznatljivu aromu i slatkoću koja podseća na ulične poslastice koje se jedu na šetalištima i plažama.
Njihova posebnost je u jednostavnom testu koje tokom prženja postaje šupljikavo i mekano, dok med daje intenzivnu slatku notu.
Grčke krofnice sa medom – Sastojci:
- 300 g brašna
- 310 ml mlake vode
- 7 g suvog kvasca
- 1 kašika šećera
- pola kašičice soli
- 1 kašičica vanile ili vanilin šećer
- ulje za prženje
Preliv:
- 120 g meda
- cimet po ukusu
Priprema:
Prvo se u činiji pomešaju mlaka voda, šećer i kvasac, pa se ostavi nekoliko minuta da kvasac proradi i napravi penu. Zatim se dodaju brašno, so i vanila, pa se sve meša dok se ne dobije glatka, lepljiva smesa.
Testo se ostavlja da odmori oko sat vremena na toplom mestu, dok ne naraste i postane puno mehurića.
U međuvremenu se zagreva ulje u dubljoj posudi. Kašika se može blago nauljiti kako se testo ne bi lepilo, pa se male kuglice spuštaju u ulje i prže dok ne dobiju zlatnu boju i postanu hrskave spolja.
Gotove grčke krofnice se vade na papirni ubrus da se ukloni višak masnoće, a zatim se dok su još tople preliju medom i pospu cimetom.
