Grčke krofnice sa medom: Spolja hrskave, iznutra mekane i neodoljivo slatke, kao one sa grčkih plaža

Grčke krofnice sa medom kakve ste verovatno viđali po plažama tokom letovanja. Jednostavno i brzo se prave i imaju neverovatan ukus.

Grčke krofnice sa medom, poznate kao „lokumades“, predstavljaju jednostavan i veoma ukusan desert koji često asocira na opuštene letnje večeri uz more.

Napravićete ih veoma lako kod kuće i spadaju u one poslastice koje osvajaju na prvi zalogaj.

Spolja su blago hrskave, dok su iznutra mekane, lagane i pune vazduha. Kada se preliju medom i pospu cimetom, dobijaju prepoznatljivu aromu i slatkoću koja podseća na ulične poslastice koje se jedu na šetalištima i plažama.

Njihova posebnost je u jednostavnom testu koje tokom prženja postaje šupljikavo i mekano, dok med daje intenzivnu slatku notu.

Grčke krofnice sa medom – Sastojci:

300 g brašna

310 ml mlake vode

7 g suvog kvasca

1 kašika šećera

pola kašičice soli

1 kašičica vanile ili vanilin šećer

ulje za prženje

Preliv:

120 g meda

cimet po ukusu

Priprema:

Prvo se u činiji pomešaju mlaka voda, šećer i kvasac, pa se ostavi nekoliko minuta da kvasac proradi i napravi penu. Zatim se dodaju brašno, so i vanila, pa se sve meša dok se ne dobije glatka, lepljiva smesa.

Testo se ostavlja da odmori oko sat vremena na toplom mestu, dok ne naraste i postane puno mehurića.

U međuvremenu se zagreva ulje u dubljoj posudi. Kašika se može blago nauljiti kako se testo ne bi lepilo, pa se male kuglice spuštaju u ulje i prže dok ne dobiju zlatnu boju i postanu hrskave spolja.

Gotove grčke krofnice se vade na papirni ubrus da se ukloni višak masnoće, a zatim se dok su još tople preliju medom i pospu cimetom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com