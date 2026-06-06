Griz kocke bez pečenja: Starinska kremasta poslastica, gotova za samo 20 minuta

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Baše bake obožavale su da eksperimentišu i prave brze poslastice. Griz kocke bez pečenja su dokaz da i jednostavnost može biti savršenstvo.

Ova poslastica je dokaz da su ponekad najbolji kolači oni najjednostavniji. Lagane griz kocke bez pečenja su hit za oko sa svojim prozračnim kremom, mekim malim biskvitima i nežnim slojem šlaga.

Brzo se prave, ne peče se, a rezultat je desert koji se bukvalno topi u ustima.

Brze griz kocke bez pečenja – sastojci:

za krem:

1 l mleka

1 jaje

200 g griza

150 g šećera

2 vanilin šećera

200 g putera sobne temperature

za slaganje:

400 g petit keksa

malo toplog mleka za umakanje keksa

završni sloj:

200 ml pavlake za mućenje

Priprema:

U činiji pomešajte griz, šećer, vanilin šećer i jaje.

Zagrejte mleko do ključanja i umešajte pripremljenu smesu žicom za mućenje. Kuvajte nekoliko minuta na laganoj vatri, stalno mešajući dok se krem ne zgusne.

Ostavite kuvani griz da se potpuno ohladi.

U ohlađenu smesu umešajte puter sobne temperature da biste dobili glatki i svilenkasti krem.

Petit keks kratko umočite u toplo mleko i poređajte prvi red u pleh ili na pleh.

Premažite polovinom krema, zatim poređajte drugi red keksa i premažite ostatkom krema.

Umutite šlag dok ne postane čvrst i premažite ga preko kolača. Dobro ohladite pre serviranja.

Savet: Nakon nekoliko sati hlađenja, biskviti će još više omekšati, a ukusi će se savršeno sjediniti, čineći ovu poslasticu još ukusnijom.

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