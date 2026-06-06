Griz kocke bez pečenja: Starinska kremasta poslastica, gotova za samo 20 minuta

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Baše bake obožavale su da eksperimentišu i prave brze poslastice. Griz kocke bez pečenja su dokaz da i jednostavnost može biti savršenstvo.
Griz kocke bez pečenja: Starinska kremasta poslastica, gotova za samo 20 minuta
Foto: Krstarica/ilustracija

Ova poslastica je dokaz da su ponekad najbolji kolači oni najjednostavniji. Lagane griz kocke bez pečenja su hit za oko sa svojim prozračnim kremom, mekim malim biskvitima i nežnim slojem šlaga.

Brzo se prave, ne peče se, a rezultat je desert koji se bukvalno topi u ustima.

Brze griz kocke bez pečenja – sastojci:

za krem:

  • 1 l mleka
  • 1 jaje
  • 200 g griza
  • 150 g šećera
  • 2 vanilin šećera
  • 200 g putera sobne temperature

za slaganje:

  • 400 g petit keksa
  • malo toplog mleka za umakanje keksa

završni sloj:

  • 200 ml pavlake za mućenje

Priprema:

U činiji pomešajte griz, šećer, vanilin šećer i jaje.

Zagrejte mleko do ključanja i umešajte pripremljenu smesu žicom za mućenje. Kuvajte nekoliko minuta na laganoj vatri, stalno mešajući dok se krem ne zgusne.

Ostavite kuvani griz da se potpuno ohladi.

U ohlađenu smesu umešajte puter sobne temperature da biste dobili glatki i svilenkasti krem.

Petit keks kratko umočite u toplo mleko i poređajte prvi red u pleh ili na pleh.

Premažite polovinom krema, zatim poređajte drugi red keksa i premažite ostatkom krema.

Umutite šlag dok ne postane čvrst i premažite ga preko kolača. Dobro ohladite pre serviranja.

Savet: Nakon nekoliko sati hlađenja, biskviti će još više omekšati, a ukusi će se savršeno sjediniti, čineći ovu poslasticu još ukusnijom.

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