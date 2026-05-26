Hit kolač gotov za 5 minuta: Nema jeftinije poslastice, pravi se od samo 3 sastojka i uspeva svima

Hit kolač gotov za pet minuta, sa tri sastojka iz svake kuhinje. Napravite poslasticu koja izgleda kao da je izašla iz poslastičarnice!

Tri sastojka, pet minuta, nula šansi da podbacite. Ovaj hit kolač koji već nekoliko nedelja kruži društvenim mrežama, a pravi ga svako ko ume da promeša varjačom šerpu na ringli. Bez rerne, bez vage, bez panike da li će uspeti.

Recept se širi brže nego što je iko očekivao i razlog je jednostavan.

Kada šećer košta koliko košta, a karton jaja deluje kao mala investicija, ideja da od soka i kukuruznog skroba napravite poslasticu koja izgleda kao da je izašla iz poslastičarnice zvuči gotovo neverovatno. A radi.

Zašto baš ovaj hit kolač osvaja kuhinje

Trik je u boji i teksturi. Sok od višanja daje duboko rubin crvenu nijansu koja podseća na žele iz detinjstva, a pomorandža prelazi u toplu, sunčanu narandžastu.

Kada kolač izvadite iz kalupa i uvaljate u kokos, deluje kao da ste platili nekome da ga napravi. A potrošili ste manje nego za jednu kafu napolju.

Sastojci:

100 g šećera

1 litar soka ili 5 čaša (može biti od pomorandže ili sok od višanja)

120 g kukuruznog skroba (1 šolja)

kokos za ukrašavanje (opciono)

To je sve što vam treba za ovaj kolač. Bez jaja, bez maslaca, bez praška za pecivo. Sok birate prema raspoloženju i prema tome kakvu boju želite na tanjiru.

Priprema:

Stavite šerpu na ringlu, sipajte pet čaša soka i lagano zagrevajte. Dodajte kukuruzni skrob i mešajte dok se potpuno ne istopi, bez grudvica. Ubacite šećer i nastavite da zagrevate dok ne dobijete gustu masu, slično kao kad pravite puding kod kuće.

Kalupe prethodno nakvasite vodom, to je sitnica koju većina preskoči, a baš zbog nje kolač izlazi glatko, bez cepanja. Sipajte smesu, ostavite da se ohladi i stegne. Kada izvadite, uvaljajte u kokos i servirajte. Toliko.

Mala greška koja vam može upropastiti kolač

Najveći problem nije sok, niti skrob. Problem je trenutak kada sipate skrob u već vreo sok i odmah dobijete grudvice.

Skrob uvek ide u mlak ili hladan sok, pa tek onda na vatru. Ako ste već pogrešili, sklonite šerpu sa ringle i pređite ručnom mućkalicom kroz masu, gotovo uvek se spasi.

