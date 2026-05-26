Hit kolač gotov za 5 minuta: Nema jeftinije poslastice, pravi se od samo 3 sastojka i uspeva svima

Tri sastojka, pet minuta, nula šansi da podbacite. Ovaj hit kolač koji već nekoliko nedelja kruži društvenim mrežama, a pravi ga svako ko ume da promeša varjačom šerpu na ringli. Bez rerne, bez vage, bez panike da li će uspeti.
Recept se širi brže nego što je iko očekivao i razlog je jednostavan.
Kada šećer košta koliko košta, a karton jaja deluje kao mala investicija, ideja da od soka i kukuruznog skroba napravite poslasticu koja izgleda kao da je izašla iz poslastičarnice zvuči gotovo neverovatno. A radi.
Zašto baš ovaj hit kolač osvaja kuhinje
Trik je u boji i teksturi. Sok od višanja daje duboko rubin crvenu nijansu koja podseća na žele iz detinjstva, a pomorandža prelazi u toplu, sunčanu narandžastu.
Kada kolač izvadite iz kalupa i uvaljate u kokos, deluje kao da ste platili nekome da ga napravi. A potrošili ste manje nego za jednu kafu napolju.
Sastojci:
- 100 g šećera
- 1 litar soka ili 5 čaša (može biti od pomorandže ili sok od višanja)
- 120 g kukuruznog skroba (1 šolja)
- kokos za ukrašavanje (opciono)
To je sve što vam treba za ovaj kolač. Bez jaja, bez maslaca, bez praška za pecivo. Sok birate prema raspoloženju i prema tome kakvu boju želite na tanjiru.
Priprema:
Stavite šerpu na ringlu, sipajte pet čaša soka i lagano zagrevajte. Dodajte kukuruzni skrob i mešajte dok se potpuno ne istopi, bez grudvica. Ubacite šećer i nastavite da zagrevate dok ne dobijete gustu masu, slično kao kad pravite puding kod kuće.
Kalupe prethodno nakvasite vodom, to je sitnica koju većina preskoči, a baš zbog nje kolač izlazi glatko, bez cepanja. Sipajte smesu, ostavite da se ohladi i stegne. Kada izvadite, uvaljajte u kokos i servirajte. Toliko.
Mala greška koja vam može upropastiti kolač
Najveći problem nije sok, niti skrob. Problem je trenutak kada sipate skrob u već vreo sok i odmah dobijete grudvice.
Skrob uvek ide u mlak ili hladan sok, pa tek onda na vatru. Ako ste već pogrešili, sklonite šerpu sa ringle i pređite ručnom mućkalicom kroz masu, gotovo uvek se spasi.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com