Hit kolač od samo 3 sastojka: Gotov za 5 minuta, a ukus je kao iz luksuzne poslastičarnice

Ovaj kolač od 3 sastojka je hit! Brz, jeftin i neodoljiv - savršen desert koji će svima u kući postati omiljen.

Zaboravite na komplikovane recepte i sate pored šporeta. Ako vam se jede nešto slatko „sad i odmah“ ili vam gosti stižu za 10 minuta, ovaj kolač od 3 sastojka je apsolutni kec iz rukava.

Ne treba vam rerna, ne trebaju vam jaja ni mleko, a rezultat je toliko dobar da niko neće verovati da ste ga napravili za pet minuta.

Recept za hit kolač od 3 sastojka

Sastojci:

1 litar soka

120 g kukuruznog skroba (jedna obična šolja)

100 g šećera (možete i manje ako je sok baš sladak)

Malo kokosa za posipanje (ako vam se nađe pri ruci)

Priprema:

Sipajte sok u šerpu i stavite na ringlu. Čim počne da se greje, ubacite skrob i šećer. E sad, tu je jedina caka – mešajte sve vreme žicom da se ne naprave grudvice.

Kuvajte svega minut-dva dok se masa ne zgusne, baš kao kad pravite puding. Toliko je jednostavno da ne možete da pogrešite.

Važan trik za vađenje iz kalupa

Da vam se kolač ne bi zalepio za modle, uradite ovo: kalupe samo operite hladnom vodom i ne brišite ih. Sipajte smesu unutra dok je još topla.

Kada se ohladi i stegne (može i u frižideru), samo ih okrenite i kolači će sami iskliznuti. Na kraju ih uvaljajte u kokos i to je to – imate desert koji izgleda kao da je stigao iz najbolje gradske poslastičarnice.

Mali dodaci za pravi „profi“ ukus

Ako želite da podignete priču na viši nivo, probajte ovo:

Aromatični začini

Uz jabuku ubacite cimet, a uz pomorandžu malo rendane korice limuna ili narandže.

Čokoladna bomba

Prelijte ohlađene kolačiće otopljenom crnom čokoladom umesto da koristite samo kokos.

Hrskava dimenzija

U kalupe ubacite po jedan badem ili lešnik – taj spoj mekog i hrskavog je vrhunski.

Dodir luksuza

U smesu dodajte kašičicu ruma ili likera – daje onaj otmeni šmek koji svi traže.

Kako da vam ova poslastica uvek uspe

Nemojte da žurite sa vađenjem iz kalupa. Znamo, miriše odlično i teško je čekati, ali ako izvadite kolač pre nego što se skroz ohladi, neće imati onaj lep, čvrst oblik.

Ako nemate modle, slobodno izlijte sve u običan četvrtasti pleh, sačekajte da se stegne i isecite na kocke.

Može da stoji u frižideru danima, zapravo je još lepši kad se dobro rashladi.

Prijatno!

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