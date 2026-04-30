Hit kolač za 5 minuta: Ima samo 3 sastojka, a ukusan je kao iz najbolje poslastičarnice

Društvenim mrežama već nedeljama hara jedan hit kolač koji ruši sve predrasude o tome koliko vremena treba provesti u kuhinji. Tri sastojka, pet minuta rada i rezultat koji liči na vitrinu skupe poslastičarnice.

Pravi spas kada vas iznenade gosti ili kada vas u kasnim satima uhvati želja za nečim slatkim.

Zašto je ovaj brzi kolač sa 3 sastojka postao viralan

Recept se širi munjevitom brzinom jer ga zaista može napraviti svako, čak i ljudi koji se prvi put susreću sa šerpom i varjačom.

Najveća draž je u tome što menjate sok po želji i dobijate potpuno drugačiji kolač svaki put. Pomorandža daje sunčanu boju i osvežavajući ukus, višnja vodi u pravac klasičnog ruskog deserta, a možete probati i sa borovnicom ili breskvom.

Sastojci:

Lista je toliko kratka da je nećete ni zapisivati. Sve potrebno verovatno već stoji u Vašem ormariću:

100 g šećera

1 litar voćnog soka, što je oko 5 čaša (pomorandža, višnja ili po izboru)

120 g kukuruznog skroba, otprilike jedna šolja

kokos brašno za uvaljavanje, po želji

Kako se pravi hit kolač za 5 minuta korak po korak

Priprema je brža od običnog pudinga iz kesice. Stavite šerpu na umerenu vatru i sipajte pet čaša soka.

Dok se lagano zagreva, ubacite kukuruzni skrob i odmah krenite da mešate žicom za muljanje, kako se ne bi napravile grudvice na dnu.

Zatim dodajte šećer i nastavite da kuvate uz stalno mešanje. Masa će za nekoliko minuta početi vidno da se zgušnjava, baš kao puding.

Čim dobijete gustu, sjajnu kremu koja se odvaja od ivica šerpe, sklonite je sa ringle.

Hlađenje, kalupi i finalni izgled

Pripremite kalupe po želji, silikonske ili metalne, i pre sipanja smese ih dobro nakvasite hladnom vodom. Taj korak deluje sitno, ali odlučuje o tome da li ćete kolač izvaditi u jednom komadu ili u krhotinama.

Sipajte gustu masu, poravnajte kašikom i ostavite da se stegne.

Kada se ohladi, prevrnite kalupe i lagano protresite. Komadiće zatim uvaljajte u kokos, poređajte na tanjir i poslužite.

Za svečaniju varijantu možete pored kokosa dodati i mleveni keks ili rendanu čokoladu.

Mali trikovi koji prave veliku razliku

Iako recept za ovaj hit kolač zvuči neuništivo, postoji nekoliko mesta gde početnici greše.

Ako sok previše zagrejete pre dodavanja skroba, dobićete grudvice koje više ne možete razbiti. Drugi čest problem je premalo skroba u odnosu na tečnost, pa se kolač ne stegne dovoljno. Držite se proporcije iz recepta i nećete pogrešiti.

Ko voli intenzivniji ukus, može sok od pomorandže pojačati koricom limuna ili kašičicom vanile.

Za odrasle goste probajte sa sokom od višnje uz par kapi rakije od višnje, pa ćete dobiti pravi mali kolač iz poslastičarnice.

