Hit kremasti kolač bez pečenja: Podseća na ledene kocke, a ceo pleh ne košta ni 500 dinara

Hit recept! Napravite najkremastiji kolač sa grizom i belom čokoladom koji košta manje od 500 dinara. Brzo, lako i idealno za svaku priliku!

Ako tražite brz i jeftin desert koji uvek uspeva, na pravom ste mestu. Ovaj najkremastiji kolač postao je pravi hit jer za malo novca dobijate pun pleh poslastice koja ukusom neodoljivo podseća na ledene kocke.

Najbolje od svega je što nema paljenja rerne, pa je priprema gotova za svega petnaestak minuta, a rezultat je desert koji se bukvalno topi u ustima.

Glavna prednost ovog recepta je što koristi osnovne namirnice koje verovatno već imate u kuhinji.

Kombinacija griza i bele čokolade daje neverovatno laganu teksturu, dok podloga od keksa pruža taman onoliko čvrstine koliko je potrebno.

Ceo pleh ne košta ni 500 dinara, što ga čini idealnim izborom kada želite da zasladite porodicu bez velikog troška.

Magija koja griz pretvara u najkremastiji kolač

Ovaj recept je prava senzacija jer keks potpuno omekša i postane kao najfiniji biskvit bez ijednog minuta u rerni. Dobijate najkremastiji kolač koji nije obična griz kaša, već lagana, penasta poslastica koja klizi niz grlo.

Spoj jeftinih sastojaka i luksuzne teksture bele čokolade razlog je što ovaj pleh nestaje sa stola čim ga iznesete.

Sastojci za griz kocke:

125 g petit keksa

litra mleka

200 g griza

180 g šećera

130 g maslaca

50 g bele čokolade

šlag za ukras

po želji dodajte u kolač mlevene lešnike, bademe ili keks za ukras

Priprema:

Petit keks kratko umakati u malo mleka i poređati u pleh (dimenzija 20×30 cm). Pleh obavezno obložite folijom ili papirom.

Odvojiti malo mleka od onog litra i pomešati sa grizom i šećerom. Ostatak mleka staviti da provri.

U vruće mleko umešati smesu sa grizom i kuvati na laganoj vatri dok ne postane gusto kao puding.

U vreo krem ubaciti belu čokoladu, promešati da se istopi, pa pokriti folijom i ostaviti da se ohladi.

Izmiksati maslac i postepeno mu dodavati ohlađen krem. Sve istresti preko keksa u kalup.

Premazati umućenim šlagom i po želji posuti lešnicima ili keksom.

Kolač mora ići na dobro hlađenje, najbolje preko noći, da se ukusi sjedine.

Mali trikovi za najkremastiji kolač bez greške

Da bi ovaj kolač ispao savršeno svaki put, obratite pažnju na ove sitne detalje koji prave ogromnu razliku:

Hrskava podloga

Ako vam dosadi klasičan keks, umesto njega koristite mleveni keks pomešan sa malo maslaca ili čak tanke čokoladne napolitanke

Duplo uživanje

Fil možete podeliti na dva dela, pa u jedan dodati malo kakao praha ili otopljene crne čokolade za mramorni efekat

Saveti za savršeno sečenje kocki

Da bi vaš najkremastiji kolač izgledao profesionalno kada ga isečete, veoma je važno da se dobro ohladi. Keks na dnu će upiti taman onoliko vlage koliko je potrebno da postane mekan kao kora, a griz fil će postati stabilan.

Za savršeno ravne kocke koristite tanak nož koji ćete pre svakog reza umočiti u toplu vodu i obrisati. Tako ćete dobiti čiste ivice kao iz poslastičarnice.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com