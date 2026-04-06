Izmešate, namažete i gotovo: Oblanda sa tri različita i bogata fila – ne zna se koji je od kojeg bolji

Gosti će tražiti recept već posle prvog zalogaja. Ova kremasta oblanda sa tri bogata sloja je hit koji se sprema brzo, a pojede još brže.

Ako tražite kolač koji osvaja na prvi pogled, a još brže nestaje sa tanjira, ova trobojna, kremasta oblanda je pravo rešenje. Svaki sloj donosi novu aromu – od smokava i oraha do bogatog fila od žumanaca.

Idealna je za slave, rođendane ili nedeljnu kafu, jer uz malo truda dobijate poslasticu koja izgleda kao iz najbolje poslastičarnice.

Tajna za savršeno meku i kremastu oblandu

Mnogi greše pa oblandu filuju na brzinu, ali ovde je trik u redosledu i strpljenju.

Ključno je da koristite stranu sa malim kockama kako bi svaki sloj lepo prionuo i da filovi budu ujednačeni. Rezultat je bogata, kremasta oblanda koja se topi u ustima i ostavlja prepoznatljiv miris ruma i limuna.

Sastojci:

4 manje oblande

1. fil:

200 g suvih smokava

100 g suvog grožđa

Sok od 1 pomorandže

50 g šećera u prahu

2 fil:

200 g mlevenih oraha

100 ml vrućeg mleka

100 g šećera u prahu

1 kašika ruma

3. fil:

4 žumanaca

100 g šećera u prahu

Sok od 1/2 limuna

150 g margarina

Glazura:

100 g čokolade za kuvanje

3 kašike ulja

Kako se priprema ova trobojna poslastica

1. fil: smokve sitno iseckajte, dodajte suvo grožđe, sok od pomorandže i šećer i dobro sjedinite.

2. fil: pomešajte vruće mleko sa orasima, šećerom i rumom.

3. fil: žumanca kuvajte sa šećerom na pari dok ne dobijete gustu smesu, kad se ohladi dodajte sok od limuna i margarin i umutite mikserom.

Ređanje: Oblanda (filovati stranu sa malim kockama), 1. fil, oblanda, 2. fil, oblanda, 3. fil, oblanda.

Glazura: istopiti čokoladu sa uljem i preliti oblandu kada se stegne.

Kada se oblanda i glazura stegnu iseći na štangle.

Trik da vam se listovi nikada ne odvajaju

Da bi vaša kremasta oblanda bila savršena pri sečenju, obavezno je pritisnite nečim teškim (poput pleha ili deblje knjige) čim je nafilujete. Ostavite je tako par sati na hladnom mestu.

Na taj način će se filovi potpuno sjediniti sa korama, pa se slojevi neće razdvajati čak ni kada je sečete na najtanje štangle. Glazuru od čokolade stavite tek nakon što se kolač dobro „stisnuo“.

Kremasta poslastica koja se pamti

Kada se glazura stegne, isecite je na tanke štangle oštrim nožem. Ova kremasta oblanda nije samo običan kolač – to je spoj starinskih ukusa koji nas vraćaju u detinjstvo, ali upakovan u tri elegantna sloja.

Bez obzira na to koliko kolača imate na stolu, videćete da će ovaj prvi „planuti“. Jednostavno, brzo i bez greške!

