Jogurt kolač koji nikad ne propadne: meri se u šoljama, a sastojke već imate u kuhinji, evo tajne za vlažan biskvit

Jogurt kolač meri se praznom šoljom jogurta, bez vage i komplikacija. Probajte recept koji uvek ispadne mekan i vlažan, dodajte koru limuna.

Jogurt kolač uspeva svakome jer nema vaganja, nema preciznih grama, samo prazna šolja kojom merite sve redom. To je trik koji vaše bake nisu zapisivale, a vi ga sad dobijate na tacni. Ova mera od jedne šolje drži recept u ravnoteži, pa biskvit izlazi mekan i prozračan i kad pečete prvi put u životu. Sastojke gotovo sigurno već imate u kuhinji.

Zašto se jogurt kolač meri šoljom, a ne vagom

Šolja jogurta postaje mera za sve ostalo. Time se odnos vlage, šećera i brašna sam podešava. Zato je gotovo nemoguće pogrešiti, čak i bez poslastičarskog iskustva. Jogurt daje kiselost koja reaguje sa praškom za pecivo i diže testo iznutra. Rezultat je lagana, pahuljasta tekstura i blag citrusni miris koji puni celu kuhinju.

Sastojci koje već imate kod kuće

1 šolja limunovog ili običnog jogurta (125 g)

3 jaja

1 šolja laganog ulja

2 šolje šećera

3 šolje običnog brašna

1 prašak za pecivo (16 g)

rendana kora limuna, po želji

Priprema mekanog kolača korak po korak

Zagrejte rernu na 180 stepeni. Podmažite i pobrašnite kalup prečnika 22 do 24 centimetra. Umutite jaja i šećer dok smesa ne postane svetla i pahuljasta. Dodajte jogurt i promešajte, pa sipajte ulje i rendanu koru limuna.

Brašno pomešajte sa praškom za pecivo i prosejte. Dodajte ga postepeno u smesu i mešajte lagano dok ne postane glatko. Sipajte testo u kalup i pecite 35 do 40 minuta. Čačkalica zabodena u sredinu mora da izađe potpuno suva.

Kako da vam biskvit ostane vlažan, a ne da splasne

Najveća greška dešava se u prvih pola sata. Ne otvarajte rernu tokom prvih 30 minuta, jer nagli prelaz temperature obori sredinu kolača. Drugi propust je hladan jogurt iz frižidera. Svi sastojci treba da budu na sobnoj temperaturi, tako se brže i ravnomernije sjedine.

Posle pečenja ostavite kolač u kalupu desetak minuta. Zatim ga prebacite na rešetku i ostavite da se potpuno ohladi. Topao kolač se lako lomi i gubi vlagu.

Šta je jogurt kolač i zašto uvek uspeva

Jogurt kolač je domaći biskvit kod kog se prazna šolja jogurta koristi kao jedinica mere za ostale sastojke. Zbog stalnog odnosa vlage i brašna, kolač gotovo uvek izlazi mekan i vlažan.

Kako da promenite ukus po svom

Ovaj kolač u šoljama trpi mnogo varijacija. Za jači miris dodajte dve do tri kašike sveže ceđenog limunovog soka u smesu. Umesto limuna ide i kora pomorandže. Ako volite zagasitiji ukus, ubacite šaku čokoladnih mrvica ili seckane orahe. Savršen je uz jutarnju kafu, kao užina ili popodnevni zalogaj.

Može li se jogurt kolač praviti i sa voćnim jogurtom?

Može, ali smanjite šećer za malo jer voćni jogurt nosi dodatnu slatkoću. Ukus će biti blaže izražen i nešto sladi.

Zašto mi je kolač splasnuo u sredini?

Najčešće zato što je rerna otvarana prerano ili je testo previše mešano. Sačekajte 30 minuta i mešajte tek dok se sjedini.

Koliko dugo traje jogurt kolač?

Dva do tri dana u zatvorenoj posudi na sobnoj temperaturi ostaje mekan. Posle toga može u frižider ili zamrzivač.

Koji dodatak vi ubacujete u svoj jogurt kolač, koru limuna ili nešto sasvim svoje?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com