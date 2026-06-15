Kako se sprema srpski tiramisu: Domaća verzija čuvenog deserta koja je još bolja od originala

Zaboravite preskupe sireve. Srpski tiramisu se pravi od sastojaka koje već imate u kuhinji, a ukus ostavlja bez teksta!

Zaboravite na preskupe italijanske sireve i komplikovane procedure. Kada se zaželite nečeg kremastog, a nemate vremena za celodnevno stajanje u kuhinji, srpski tiramisu je kec iz rukava koji nikada ne izdaje.

Ova verzija je dokaz da su najjednostavnije stvari često i najukusnije, a verujte – cela porodica će tražiti parče više čim prvi put probaju.

Sastojci koji su vam potrebni za srpski tiramisu:

Za fil:

500 ml punomasnog mleka

2 kesice pudinga od vanile

5–6 kašika šećera

1 vanilin šećer

100 g kvalitetnog putera (margarin je opcija, ali puter daje taj pravi, bogat šmek)

Za biskvit:

200–250 g petit beurre keksa

Za preliv:

300 ml jake, domaće crne kafe

2 kašike šećera (po ukusu)

Za dekoraciju:

Gorki kakao prah

Priprema:

U malo mleka razmutite puding, šećer i vanilin šećer, pa ukuvajte u ostatak provrelog mleka. Mešajte dok se ne zgusne. Najvažnije je da krem potpuno ohladite pre nego što nastavite dalje – tu se krije tajna strukture koju ima pravi srpski tiramisu.

U ohlađen puding ubacite omekšao puter. Mutite mikserom sve dok ne dobijete svilenkastu, glatku smesu. Nemojte žuriti, ovo je trenutak kada masa dobija onu pravu, punu kremastost.

Skuvajte jaku domaću kafu i zasladite je. Ostavite je da se ohladi, jer vruća kafa će vam pretvoriti keks u kašu, a cilj je da srpski tiramisu zadrži definisan oblik.

Svaki keks kratko umočite u kafu – tek toliko da upije aromu, ali da ostane čvrst. Ređajte red keksa, pa bogat sloj fila. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve zalihe.

Na samom kraju, vrh kolača obilno pospite kakaom. Stavite ga u frižider na minimum četiri sata, a ako imate strpljenja, najbolje je da prenoći. Tek tada se svi ukusi sjedine u savršenstvo koje opravdava svaki minut čekanja.

Savet: Ako želite da podignete nivo, u kafu za umakanje možete dodati kašičicu ruma. To daje onaj autentičan, „kafanski“ karakter koji ovu poslasticu čini posebnom.

Kec u rukavu za nenajavljene goste

Ovaj recept je dokaz da za vrhunski slatkiš ne trebaju skupi sirevi, već samo dobra kafa i malo volje. Srpski tiramisu je ekonomičan, ne može da ne uspe i uvek nestane u trenu.

Sledeći put kad vam se prijede nešto domaće, a mrzi vas da palite rernu, napravite ovo – gosti će tražiti recept više.

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