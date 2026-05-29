Kapri torta bez pečenja osvaja na prvi zalogaj: Kremasta poslastica sa jagodama i čokoladom

Kapri torta bez pečenja sa jagodama i čokoladom topi se na jeziku. Spremite je za 20 minuta i uživajte u svakom zalogaju!

Kapri torta bez pečenja je poslastica koju spremate u majici i papučama, dok napolju prži 30 stepeni, a niko ne želi ni da pomisli na rernu. Pola kilograma jagoda, tabla crne čokolade i paket plazme, to je ceo trik. Ostalo je strpljenje od jedne noći u frižideru.

Najveći problem letnjih torti nije ukus, problem je rerna koja pretvara kuhinju u saunu. Zato ova kapri torta osvaja čim probate prvi zalogaj.

Hladna, kremasta, sa jagodama koje pucketaju pod čokoladom.

Šta vam treba za kapri tortu bez pečenja

Količina je za okrugli kalup od 24 centimetra, što je sasvim dovoljno za društvo od osam ljudi.

500 grama svežih jagoda

200 grama mlevene plazme

100 grama otopljenog putera

200 grama crne čokolade (minimum 50 odsto kakaa)

500 ml slatke pavlake za šlag

250 grama mascarpone sira

3 kašike šećera u prahu

1 kesica želatina u prahu

50 ml mleka

Priprema:

Krenite od podloge za tortu. Pomešajte mlevenu plazmu sa otopljenim puterom dok ne dobijete masu koja podseća na vlažan pesak. Utisnite je u dno kalupa sa odvojivim obručem, zagladite kašikom i sklonite u zamrzivač na 15 minuta. Ovo je trenutak koji ne smete preskočiti, jer hladna podloga ostaje čvrsta.

U međuvremenu, otopite čokoladu na pari ili u mikrotalasnoj na kratkim intervalima od 30 sekundi. Pustite je da se prohladi, ali ne previše. Treba da bude topla na dodir, ne vruća, inače će vam pavlaka pasti.

Mascarpone izmiksajte sa šećerom u prahu samo da se sjedini. Zatim ulupajte slatku pavlaku do čvrstih vrhova i lagano je sjedinite sa mascarponeom. Spatulom, ne mikserom. Ovde se grade ona vazdušasta jastučića koja vam se kasnije tope u ustima.

Trik sa čokoladom koji menja sve

Polovinu krem mase pomešajte sa otopljenom čokoladom. Drugu polovinu ostavite belu. Želatin rastopite u toplom mleku po uputstvu sa kesice i podelite ga na pola, u svaku masu po deo. Ovo je presudno za stabilnost, jer torta bez pečenja bez želatina ne drži oblik kad je vadite iz kalupa.

Sad dolazi sloj koji svi pamte. Jagode operite, osušite papirnim ubrusom i isecite na četvrtine. Veće komade pola po pola. Vlažne jagode su neprijatelj broj jedan svake kremaste torte, jer puste vodu u kremu i ona se odvaja.

Slaganje slojeva po pravilima

Na hladnu podlogu izlijte čokoladni krem i poravnajte ga. Po njemu rasporedite dve trećine jagoda, utiskujući ih lagano. Pa beli krem preko svega, do vrha kalupa. Lupnite kalup nekoliko puta o radnu površinu da se izbaci vazduh.

Ostatak jagoda ide na vrh, u krug ili kako vam srce kaže. Sitno naribana čokolada preko svega. Torta sad ide u frižider, minimum osam sati, idealno preko noći. Strpljenje je sastojak koji niko ne spominje u receptima, a najvažniji je.

Da li se kapri torta može praviti unapred

Da, i to je najveća prednost. Kremasta kapri torta bez pečenja se pravi dan ili dva ranije i u frižideru je sve bolja. Sveže jagode na vrhu dodajte tek pred serviranje da ne potamne.

Najčešća greška je previše tečna čokolada u krem masi. Ako je čokolada vruća, otopiće šlag i dobićete supu. Zato je hladite na sobnoj temperaturi 10 minuta pre nego što je sjedinite sa kremom.

Druga greška su zamrznute jagode umesto svežih. U sezoni, od maja do jula, sveže jagode su jedine koje daju onaj sok i miris zbog kojeg ova torta i postoji. Zamrznute puste duplo više vode i upropaste teksturu.

Treća, preterivanje sa šećerom. Plazma je već slatka, čokolada takođe. Tri kašike šećera u prahu su tačno koliko treba, ne više.

