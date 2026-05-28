Kolač bez pečenja koji svi obožavaju: Toliko je kremast da se nećete zaustaviti na jednom parčetu

Najkremastiji kolač bez pečenja koji se pravi za čas. Spoj vanile, keksa i ruma za desert koji nestaje sa tanjira čim ga poslužite.

Kada poželite nešto slatko, a pomisao na paljenje rerne i sate provedene u kuhinji vas momentalno umori, ovaj kolač bez pečenja je pravo rešenje. Nema komplikacija, nema dugog čekanja, samo vrhunski ukus koji se topi u ustima.

Tajna je u savršenoj teksturi kreme i hrskavoj bazi od keksa koja daje onaj pravi „domaći“ šmek.

Jednom kada ga probate, postaće vam omiljeni recept za svaku priliku.

Sastojci za kremasti kolač:

500 ml mleka

2 pudinga od vanile

2 kašike šećera (za puding)

200 g plazme ili petit beurre keksa

150 g putera (obavezno sobne temperature)

150 g šećera u prahu

200 ml slatke pavlake

1 kesica vanil šećera

Malo ruma za aromu

Priprema:

Prvo skuvajte puding u mleku sa dve kašike šećera. Ključan korak koji mnogi preskaču: odmah ga pokrijte providnom folijom direktno po površini kako se ne bi uhvatila ona dosadna korica.

Dok se puding hladi, keks izmrvite – rukama ili ga stavite u kesicu pa pređite valjkom. Puter penasto umutite sa šećerom u prahu dok ne dobijete finu, kremastu strukturu. U tu smesu dodajte ohlađeni puding, kašiku po kašiku, i lagano mešajte kako bi krema za kolač ostala glatka i bez grudvica. Ubacite vanil šećer i malo ruma da zamiriše.

Dno pleha prekrijte mrvljenim keksom. Poprskajte ga sa malo mleka i ruma – tek toliko da otpusti, ali pazite da ne preterate da se keks ne bi pretvorio u kašu. Prelijte pripremljenom kremom i lepo poravnajte.

Na kraju, preko svega rasporedite umućenu slatku pavlaku i pospite ostatkom mrvljenog keksa za onaj pravi izgled. Ostavite kolač preko noći u frižideru da se ukusi prožmu i krema stegne.

Spremite se, jer čim ga poslužite, pleh će biti prazan dok trepnete.

Cake koje garantuju vrhunski ukus

Pravilo „iste temperature“

Puter i puding moraju biti jednako hladni pre mešanja. Ako ovo preskočite, krema će se odvojiti i neće biti glatka.

Ne budite lenji sa keksom

Zaboravite blender! Keks lomite rukama da ostanu nejednaki komadići – to daje onaj pravi, bogat doživljaj pri svakom zalogaju.

Sveto pravilo frižidera

Ovo nije kolač za „sad i odmah“. Ako ga isečete pre nego što prenoći, baza će se raspasti. Pustite ga da se stegne preko noći i dobićete savršenstvo koje se lako seče.

Trenutak kada se spoji sve što vam treba

Ovaj recept je dokaz da vrhunska poslastica ne traži sate u kuhinji niti skupocene sastojke. Dovoljno je malo dobre volje i nekoliko jednostavnih namirnica da dobijete kolač bez pečenja koji će se pamtiti.

Sada kada znate tajnu savršene kreme i pravog trenutka za sečenje, preostaje vam samo da uživate u svakom kremastom zalogaju koji ste sami stvorili.

