Gotov za 10 minuta i nema pečenja: Kremasti prolećni desert koji se topi u ustima (recept)

Kolač bez pečenja sa voćem: Brza prolećna poslastica za 10 minuta

Ovaj kolač bez pečenja je spas za svaku ženu koja želi nešto kremasto i osvežavajuće bez paljenja rerne.

Sve sastojke verovatno već imate u kuhinji, a priprema je toliko jednostavna da ne može da ne uspe.

Brzi sastojci za desert koji se topi u ustima

Za bazu i fil pripremite sledeće namirnice:

300g mlevenog keksa (plazma ili sličan keks)

120g otopljenog maslaca

500ml slatke pavlake (za čvrst krem)

250g kisele pavlake (20% m.m. za bogat ukus)

100g šećera u prahu (prilagodite ukusu)

300g svežeg voća (jagode, maline ili borovnice)

1 kesica vanilin šećera

Postupak pripreme korak po korak

Zasučite rukave, krećemo – gotovi ste za manje od 10 minuta:

Pomešajte keks i otopljeni maslac, pa smesu utisnite na dno kalupa promera 24-26 cm. Umutite hladnu slatku pavlaku dok ne postane čvrsta. Dodajte kiselu pavlaku, šećer u prahu i vanilu, pa lagano sjedinite mikserom na najmanjoj brzini. U fil umešajte naseckano voće (ostavite malo za dekoraciju). Prelijte krem preko keksa, poravnajte i ukrasite ostatkom voća.

Savršena tekstura bez muke

Tajna ovog dezerta je u tome što je kolač bez pečenja sa voćem laganiji od klasičnih torti jer nema teških kora.

Kada se keks sjedini sa maslacem, dobijate stabilnu podlogu koja se ne mrvi, pod uslovom da je dobro pritisnete dnom čaše.

Beli fil sa kiselom pavlakom daje onu finu, osvežavajuću notu koja savršeno parira slatkoći voća.

Ovaj recept je postao standard na proslavama jer se sprema dok se kafa kuva, a izgleda vrhunski.

Zašto je ovaj recept favorit srpskih domaćica

Kod nas se uvek cenilo da je poslastica domaća, ali u modernom tempu života retko ko ima vremena za kuvanje filova na pari.

Ova verzija čuva tradiciju voćnih ukusa, ali je prilagođena ženi koja vodi firmu, porodicu i kuću istovremeno.

Nema rizika da vam kora zagori ili da se fil „preseče“ – sve je hladno, brzo i 100% provereno.

Ako želite, u keks možete dodati malo rendane kore limuna za dodatnu aromu koja miriše na proleće.

SAVET: Pre serviranja, ostavite kolač u zamrzivaču na samo 15 minuta – tako će se slojevi savršeno stegnuti, a sečenje će biti hirurški precizno.

Varijacije koje možete isprobati

Iako je original sa jagodama neprikosnoven, ovaj recept trpi sve vaše ideje.

Umesto običnog mlevenog keksa, možete koristiti čokoladni ako volite „taman“ ukus baze.

Takođe, ako nemate sveže voće, možete iskoristiti i ono iz kompota, samo ga prethodno dobro ocedite od sirupa.

Bitno je da baza ostane čvrsta, a fil vazdušast – sve ostalo je stvar vaše mašte i trenutne zalihe u špajzu.

Mogu li koristiti margarin umesto maslaca?

Može, ali maslac daje onaj specifičan miris i teksturu koja se ne može zameniti.

Da li keks podloga može da bude bez šećera?

Naravno, pošto je keks sam po sebi sladak, nema potrebe dodavati šećer u samu podlogu.

Šta ako je fil previše mekan?

Verovatno niste dovoljno umutili slatku pavlaku ili je bila topla; uvek je mutite direktno iz frižidera.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com