Kolač bez šećera i brašna: Bake su ga pravile pre 50 godina, a i danas svi traže recept

Kolač bez šećera i brašna donosi savršen ukus bez griže savesti. Spremite ovu starinsku poslasticu od jednostavnih sastojaka još danas.

Zaboravite na komplikovane dezerte koji vas ostavljaju bez energije sat vremena nakon jela. Pravi kolač bez šećera i brašna donosi savršen ukus, a tajna njegove sočnosti krije se u pripremi koju su koristile još naše bake, davno pre masovne upotrebe modernih zaslađivača.

Mnogi misle da slatkiš mora biti krcat belim prahom i margarinom da bi bio ukusan i mekan. Greška koju mnogi prave jeste oslanjanje na industrijske dodatke. Priroda nam je dala sastojke koji su obilno slatki, a pritom ne izazivaju nagli skok insulina. U nastavku pročitajte kako da spojite nekoliko jednostavnih namirnica i dobijete desert koji se doslovno topi u ustima.

Šta je zapravo kolač bez šećera i brašna i zašto je bolji izbor?

Kolač bez šećera je prirodno zaslađen desert koji umesto rafinisanog šećera i pšeničnog brašna koristi voće, orašaste plodove i jaja. Ovaj slatkiš obezbeđuje stabilnu energiju, ne izaziva nagle skokove šećera u krvi i obiluje korisnim vlaknima.

Tajna sočnosti: Kako napraviti zdrav kolač bez brašna?

Kada iz recepta izbacite osnovne vezivne elemente poput brašna, testo veoma lako može postati previše suvo i mrvičasto. Da biste to izbegli, svaki zdrav kolač bez brašna zahteva savršen balans vlažnih i suvih sastojaka. Probajte da umesto klasične osnove koristite sitno mlevene orahe, bademe ili lešnike. Oni daju neophodnu prirodnu masnoću i stabilnu strukturu samom biskvitu.

Slatkoću obezbeđuju urme ili suvo grožđe. Glavna caka je u tome da suvo voće pre upotrebe obavezno potopite u vrelu vodu na barem petnaest minuta. Tako će potpuno omekšati, mnogo lakše će se izblendati i stvoriće gustu, glatku pastu koja savršeno povezuje celu smesu.

Recept za sočni domaći slatkiš koji uspeva iz prve

Ovaj starinski zdravi kolač je toliko jednostavan za pripremu da ne zahteva nikakvo kulinarsko predznanje niti preciznu vagu. Sve što vam treba je dobar secko ili jači blender i malo strpljenja za mešanje.

Sastojci koji će vam biti potrebni:

200 grama svežih urmi (očišćenih od koštica)

150 grama sitno mlevenih oraha

3 krupnija jaja (odvojite žumanca od belanaca)

2 narendane slatke jabuke (samo ih blago ocedite)

Jedna kafena kašičica sode bikarbone i malo cimeta

50 grama kvalitetne crne čokolade (sa najmanje 75% kakaa) za preliv

Priprema je brza i ne prlja previše sudova. Prvo umutite belanca u čvrst sneg. U drugoj, dubljoj posudi izmiksajte urme, žumanca, jabuke i orahe, pa dodajte sodu i cimet. Na kraju, špatulom izuzetno lagano umešajte sneg od belanaca. Pecite u manjem plehu obloženom pek papirom na 180 stepeni, tačno 25 minuta.

Gde najčešće grešimo tokom pripreme smese i pečenja?

Kada pripremaju desert od orašastih plodova, ljudi ga veoma često prepeku u rerni. Pošto nema belog brašna koje bi stvorilo klasičnu koricu, smesa će uvek delovati blago vlažno na dodir, čak i kada je potpuno pečena. Ako čekate da se čačkalica skroz isuši, dobićete tvrd i nejestiv kamen.

Takođe, izbegavajte dodavanje veštačkih zaslađivača kako biste dodatno pojačali ukus. Industrijski šećeri i sirupi su izuzetno štetni, kako navodi istraživanje o uticaju dodatog šećera na kardiovaskularne bolesti objavljeno u medicinskom žurnalu „JAMA Internal Medicine“, gde je jasno dokazano da prekomeran unos drastično povećava rizik od srčanih oboljenja.

Zato je kolač sa suvim voćem neuporedivo sigurnija opcija za srce i krvne sudove. Voće sadrži prirodna vlakna koja usporavaju brzu apsorpciju fruktoze u krvotok.

Zašto je ova poslastica bez šećera idealna za vašu porodicu

Osim što se izuzetno lako pravi, ova poslastica bez šećera može danima stajati u frižideru a da uopšte ne izgubi na sočnosti i mekoći. Idealna je uz gorku popodnevnu kafu ili kao zdrava užina koju ćete spakovati deci za školski odmor. Ne morate da brinete o praznim kalorijama i nadutosti stomaka, jer svaki zalogaj donosi nutrijente, vitamine i minerale. Vaš probavni sistem će raditi neometano, a vaši ukućani će uvek tražiti parče više.

Koji je vaš omiljeni prirodni sastojak kojim menjate beli šećer kada pečete domaće slatkiše? Podelite svoj trik sa nama u komentarima!

Koliko dugo kolač sa suvim voćem može da stoji?

U zatvorenoj posudi u frižideru ostaće svež i sočan do pet dana. Zbog vlage iz jabuka i urmi testo se uopšte neće brzo osušiti.

Da li mogu da koristim bademe umesto oraha?

Apsolutno. Mleveni bademi ili lešnici su odlična zamena. Bademi daju znatno suptilniji ukus, dok prepečeni lešnici donose snažniju i prepoznatljivu nugat aromu svakom zalogaju.

Zašto testo pada nakon pečenja?

Najčešći razlog je naglo otvaranje rerne tokom pečenja ili previše grubo mešanje belanaca. Uvek umešajte sneg laganim kružnim pokretima odozdo prema gore, koristeći špatulu.

