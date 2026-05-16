Najjeftiniji kolač na čaše koji uspeva svima: Samo pomešate sastojke i za tren je u rerni

Kolač na čaše koji nikada ne propadne, gotov je za 40 minuta i košta sitno. Probajte recept odmah, dok imate sve u kući.

Postoji jedan brzi kolač na čaše koji se pravi kada nemate vremena, nemate vagu i nemate viška novca u novčaniku.

Mešate sve u jednoj činiji, sipate u pleh i za pola sata miriše cela kuća. Najbolja vest? Trik koji ga čini savršeno sočnim krije se na samom kraju, pa nemojte preskakati nijedan korak.

Zašto kolač na čaše uspeva svima

Tajna nepogrešivog uspeha ovog kolača leži u jednostavnoj matematici – proporcijama. Kada sve sastojke merite istom čašom, rizik od greške u odnosu suvih i tečnih elemenata praktično ne postoji.

Zato vam za ovu poslasticu nisu potrebni ni vaga, ni mikser, pa čak ni posebni kalupi. Sve što vam treba su jedna obična čaša od 200 ml, dublja činija i svega nekoliko minuta vašeg vremena.

Sastojci za jeftin kolač na čaše

3 čaše glatkog brašna

2 čaše šećera

1 čaša ulja

1 čaša mleka (ili vode, ako želite još jeftinije)

3 jaja

3 kašike kakaa

1 prašak za pecivo

1 vanilin šećer

prstohvat soli

Priprema brzog kolača na čaše korak po korak

Uključite rernu na 180 stepeni dok merite sastojke. U dublju činiju razbijte jaja i dodajte oba šećera. Promešajte viljuškom dok se masa ne ujednači, bez potrebe za mikserom. Sipajte ulje i mleko, pa nastavite da mešate kratko, samo da se sjedini.

Dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo, kakaom i solju. Mešajte varjačom u krug dok ne nestanu grudvice. Smesa treba da bude gusta, ali da se lepo sipa, slično palačinkama, samo malo gušća.

Pleh, pečenje i mali trik za savršenu sočnost

Smesu sipajte u pleh dimenzija 25×35 cm, koji ste obložili papirom ili podmazali brašnom, pa poravnajte varjačom. Kolač pecite 30 do 35 minuta, a da li je gotov proverite čačkalicom – mora da izađe potpuno suva.

Odmah nakon vađenja iz rerne sledi trik koji menja sve. Prelijte vreo kolač toplim mlekom u kome ste rastopili kašiku šećera. Testo će sve upiti za nekoliko minuta, a vi ćete dobiti neverovatno sočnu poslasticu koja se topi u ustima i ostaje sveža danima.

Koliko košta kolač na čaše bez vage

Kolač na čaše košta otprilike koliko jedna kafa u gradu. Brašno, šećer, ulje i jaja su osnovne namirnice koje već imate. Kakao se može zameniti i sa malo više brašna ako želite beli kolač, pa je cena još niža.

Greške koje garantovano upropaštavaju kolač na čaše

Previše praška za pecivo naglo podigne testo, pa ono splasne i ostane gletavo u sredini.

Hladno mleko iz frižidera odmah steže masnoću i pravi grudvice, pa ga obavezno držite na sobnoj temperaturi pre mućenja.

Takođe, ne otvarajte rernu prvih 20 minuta da testo ne bi palo i postalo žilavo. Pustite ga da se peče dok vam miris sam ne javi da je gotovo.

Kako poslužiti kolač

Kada se prohladi, posipajte šećerom u prahu ili prelijte čokoladnim prelivom od malo mleka i čokolade za kuvanje. Sečete na kocke i slažete na tacnu. Traje tri dana u zatvorenoj posudi, ali sumnjam da će preživeti toliko.

Da li mogu da napravim kolač na čaše bez jaja?

Možete. Zamenite svako jaje sa dve kašike jogurta ili pirea od banane. Tekstura će biti malo gušća, ali ukus odličan.

Koja čaša se koristi za kolač na čaše?

Standardna čaša od 200 ml, ona obična za vodu. Važno je da svim sastojcima merite istom čašom, da odnos ostane tačan.

Zašto mi je kolač suv u sredini?

Najčešće je razlog previše brašna ili predugo pečenje. Smanjite brašno za pola čaše i proveravajte čačkalicom već posle 28 minuta.

