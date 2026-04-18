Starinski kolač „na čaše“ koji su naše bake obožavale: Uspeva svima, a mera je jedna obična čaša od jogurta

Napravite najbrži kolač na čaše po receptu naših baka. Jednostavna mera na čašu jogurta, mekana tekstura i sastojci koje već imate kod kuće.

Kolač na čaše – Starinski recept koji uvek uspeva

Sećate li se onog mirisa koji se širio iz bakine kuhinje subotom popodne?

Nije bilo skupih vaga, komplikovanih modli, niti sastojaka koje morate da tražite u tri različite prodavnice.

Sve što je bilo potrebno stalo je u jednu običnu, ispranu čašu od jogurta.

Danas, kada nam je svaka sekunda dragocena, kolač na čaše se vraća na velika vrata kao spas za svaku domaćicu.

Bilo da vam dolaze nenajavljeni gosti ili jednostavno želite nešto slatko uz kafu, ovaj recept je vaša sigurna karta na uspeh.

Zašto je kolač na čaše i dalje neprevaziđen?

U moru modernih recepata sa maskarponeom i avokadom, često zaboravimo na jednostavnost koja hrani dušu.

Ovaj desert ne zahteva matematičku preciznost niti profesionalne miksere.

Glavna prednost koju nudi kolač na čaše je ta što nema prljanja gomile sudova.

Mera je uvek ista, a tekstura biskvita ostaje vazdušasta i mekana čak i drugog dana nakon pečenja.

Naše bake su znale da se najbolji ukusi kriju u bazičnim namirnicama koje svaka srpska kuća uvek ima u frižideru.

Sastojci koje već imate u kuhinji

Za ovaj recept koristite standardnu čašu od 200 ml kao osnovnu meru za sve:

2 krupnija jaja

1 čaša šećera (može i manje ako ne volite previše slatko)

1 čaša jogurta (sobne temperature)

Pola čaše ulja

2 čaše mekog brašna (tip 400)

1 kesica praška za pecivo

Rendana korica limuna i vanilin šećer po ukusu

Ukoliko želite bogatiji ukus, u smesu možete ubaciti šaku mlevenih oraha ili sezonsko voće poput višanja ili rendanih jabuka.

Trik za savršeno pečen biskvit

Prvi korak je da penasto umutite jaja sa šećerom dok smesa ne postane bleda i gusta.

Zatim lagano dodajte tečne sastojke – jogurt i ulje, a na samom kraju umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo.

Važno je da mikser smanjite na najmanju brzinu ili da brašno umešate ručno špatulom kako bi mehurići vazduha ostali u testu.

Rernu obavezno zagrejte na 180 stepeni pre nego što pleh stavite unutra.

Pecite oko 25 do 30 minuta, a najbolje je da proverite čačkalicom – ako izađe suva, vaš kolač na čaše je spreman.

Dodaci koji menjaju ukus iz korena

Iako je osnovna verzija fantastična, ovaj recept trpi razne varijacije.

Možete ga podeliti na dva dela, pa u jedan dodati dve kašike kakao praha kako biste dobili mramorni efekat.

Leti je idealan sa svežim malinama, dok je zimi neprikosnoven sa cimetom i rendanim jabukama.

Neke domaćice vole da ga preliju tankim slojem otopljene čokolade ili jednostavno pospu šećerom u prahu.

Šta god da odaberete, nećete pogrešiti jer je baza toliko stabilna da uvek zadržava svoju formu.

SAVET

Da bi kolač na čaše bio još sočniji, odmah nakon vađenja iz rerne premažite ga sa tri kašike džema od kajsija dok je još vreo. To će stvoriti tanku, sjajnu glazuru koja čuva vlažnost biskvita.

Može li se koristiti grčki jogurt umesto običnog?

Može, ali imajte na umu da je grčki jogurt gušći, pa će biskvit biti nešto zbijeniji. U tom slučaju dodajte kašiku mleka da razredite smesu.

Da li se ovaj kolač može zamrznuti?

Da, ovaj biskvit se odlično ponaša nakon odmrzavanja. Umotajte ga u prijanjajuću foliju i može stajati u zamrzivaču do mesec dana.

Šta ako nemam jogurt kod kuće?

Kao zamena može poslužiti kiselo mleko ili čak obično mleko sa kašičicom limunovog soka, mada jogurt daje najbolju teksturu zbog svoje kiselosti.

